Mon beau père vient d'y faire un court séjour en uvp. Je ne peux que recommander cet espace de vie. L'ensemble du personnel ainsi que son directeur font preuve d'une grande empathie. Vous pouvez appeler quand vous voulez vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre avec bienveillance et compassion. Les heures de visites ne sont pas fixes. Le bien-être des résidents est visiblement leur volonté première. Quand on connaît le manque de personnels soignants qui existe partout dans ces structures il est agréable de voir que le personnel ne fait en rien ressentir ce manque aux résidents. Je les remercie de tout mon cœur pour leur gentillesse et le dévouement dont ils ont fait preuve envers mon beau père.

Par Evelyne L. • Résidence Sainte Anne , Heimsbrunn