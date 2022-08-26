Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Heimsbrunn
C'est vraiment bon EPAD Les groupes de aide soignante, les infirmières, infirmière de santé sont gentils. J'adore cette epad
Par Ellaha S. • Résidence Sainte Anne , Heimsbrunn
Mon beau père vient d'y faire un court séjour en uvp. Je ne peux que recommander cet espace de vie. L'ensemble du personnel ainsi que son directeur font preuve d'une grande empathie. Vous pouvez appeler quand vous voulez vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre avec bienveillance et compassion. Les heures de visites ne sont pas fixes. Le bien-être des résidents est visiblement leur volonté première. Quand on connaît le manque de personnels soignants qui existe partout dans ces structures il est agréable de voir que le personnel ne fait en rien ressentir ce manque aux résidents. Je les remercie de tout mon cœur pour leur gentillesse et le dévouement dont ils ont fait preuve envers mon beau père.
Par Evelyne L. • Résidence Sainte Anne , Heimsbrunn
Un grand merci à toutes les équipes qui s'occupe si bien de nos parents et grands-parents Nous sonnes de tout cœur avec vous à la suite de ces rumeurs Nous savons que vous mettez toute en œuvre pour le bien-être de vos résidents Toute vos équipes son accueillant et toujours avec le sourire Notre maman se porte comme un charme depuis sont admission dans votre structure Encore Merci à tous avec tout notre soutien.
Par Roger B. • Résidence Sainte Anne , Heimsbrunn
J'ai placé maman depuis plusieurs mois et je suis entièrement satisfait Elle s'y sent bien, le personnel ainsi que la direction fait preuve d'écoute et d'empathie Je ne peux que recommander cet établissement Merci à eux
Par Jean-pierre H. • Résidence Sainte Anne , Heimsbrunn