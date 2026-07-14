Maisons de retraite / EHPAD dans le Bas-Rhin

Maisons de retraite et EHPAD à Bas-Rhin

Le Bas-Rhin compte aujourd'hui 118 maisons de retraite et EHPAD répartis sur tout le territoire, entre la métropole strasbourgeoise, les petites villes alsaciennes et les communes rurales des Vosges du Nord. Avec une population qui vieillit et une forte tradition d'accompagnement des aînés, ce département alsacien dispose d'un maillage dense d'établissements capables de répondre aux besoins des familles, qu'elles cherchent un hébergement permanent, un séjour temporaire ou un accueil de jour pour un proche en perte d'autonomie. La diversité des structures, publiques, privées associatives ou commerciales, aide chaque famille à trouver une solution adaptée au profil médical, au budget et aux attentes de son parent âgé.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Bas-Rhin

Les 118 établissements du département se concentrent naturellement autour des bassins de vie les plus peuplés. Strasbourg regroupe à elle seule une part notable de l'offre, avec des résidences médicalisées modernes, des unités Alzheimer spécialisées et plusieurs établissements publics hospitaliers rattachés aux Hôpitaux Universitaires. Autour de la capitale alsacienne, les communes de Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden ou Bischheim accueillent aussi de nombreuses structures accessibles aux familles de l'Eurométropole.

Au nord, Haguenau et Wissembourg regroupent plusieurs EHPAD publics et associatifs qui desservent tout le nord du département. Au sud, Sélestat et Erstein disposent de résidences de taille moyenne, souvent gérées par des fondations historiques alsaciennes. Vers l'ouest, Saverne et la région de Molsheim complètent ce maillage avec des établissements à taille humaine, implantés dans des communes plus rurales.

La répartition par statut juridique reflète une spécificité alsacienne forte. Sur les 118 structures recensées, 74 sont privées à but non lucratif, gérées par des associations, des fondations ou des congrégations religieuses anciennement implantées dans la région. Le secteur public représente 58 établissements, portés par les CCAS, les hôpitaux locaux ou les centres communaux d'action sociale. Enfin, 10 établissements relèvent du secteur privé commercial, souvent des résidences médicalisées récentes appartenant à de grands groupes nationaux. Cette prépondérance associative est une particularité locale qui garantit souvent des tarifs mesurés et un ancrage territorial solide.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Bas-Rhin

Le prix médian d'une place en maison de retraite dans le Bas-Rhin s'établit à 2 370 euros par mois, hébergement et dépendance compris avant déduction des aides. Ce tarif reste proche de la moyenne nationale, avec une légère modération liée au poids du secteur associatif et public. La fourchette observée dans le département va de 1 049 euros par mois pour les places les plus accessibles, généralement en EHPAD public habilité à l'aide sociale, jusqu'à 3 300 euros par mois pour les résidences privées haut de gamme situées à Strasbourg ou dans les communes de l'Eurométropole.

Le coût réel pour une famille dépend de plusieurs facteurs. Le statut juridique pèse fortement dans le calcul : un établissement public ou associatif applique des tarifs encadrés par le Conseil départemental du Bas-Rhin, tandis qu'une résidence privée commerciale fixe librement son prix de journée. La localisation joue aussi un rôle net, les tarifs strasbourgeois étant en général supérieurs de 15 à 25 pour cent à ceux pratiqués à Saverne, Wissembourg ou dans les zones rurales des Vosges alsaciennes.

Voici un repère des tarifs moyens constatés dans le département :

Type d'hébergement Tarif mensuel médian Chambre simple EHPAD public 1 900 à 2 200 euros Chambre simple EHPAD associatif 2 200 à 2 500 euros Chambre simple EHPAD privé 2 700 à 3 300 euros Unité Alzheimer protégée 2 500 à 3 100 euros

Pour anticiper le budget, consultez notre dossier complet sur le tarif d'un EHPAD qui détaille les trois composantes du prix : hébergement, dépendance et soins. La part soins est intégralement prise en charge par l'Assurance Maladie, ce qui réduit nettement le reste à charge réel pour les familles.

Bien choisir son établissement en Bas-Rhin

Choisir une maison de retraite pour un parent âgé demande de croiser plusieurs critères objectifs et subjectifs. La proximité géographique avec la famille reste déterminante : un résident visité régulièrement conserve un meilleur moral et une meilleure santé globale. Avant toute décision, il faut lister les communes accessibles depuis le domicile des enfants ou petits-enfants, en tenant compte des temps de trajet réels.

Le profil médical du futur résident oriente ensuite le choix. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté a besoin d'une unité protégée avec personnel formé et architecture adaptée. Un parent en perte d'autonomie physique mais sans troubles cognitifs peut s'orienter vers un EHPAD classique, voire une résidence autonomie pour les profils les moins dépendants. La grille AGGIR, évaluée par le médecin coordonnateur, détermine le niveau de dépendance et donc le type de structure le plus pertinent.

Quelques questions à poser lors de la visite d'un établissement :

Quel est le ratio soignants par résident, notamment la nuit et le week-end ?

Le médecin coordonnateur est-il présent à temps plein ?

Quelles sont les activités proposées chaque semaine ?

proposées chaque semaine ? L'établissement est-il habilité à l'aide sociale ?

Quel est le délai d'attente réel pour une admission ?

La visite physique reste irremplaçable. Observez l'ambiance, la propreté, le sourire du personnel, la qualité des repas servis, l'état des chambres et des espaces communs. Notre checklist pour visiter un EHPAD vous aide à structurer cette étape décisive.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD du Bas-Rhin assurent une prise en charge médicalisée complète, avec présence infirmière continue, intervention régulière d'un médecin coordonnateur et coordination des soins spécialisés (kinésithérapie, orthophonie, consultations gériatriques). Les résidents conservent le libre choix de leur médecin traitant, qui peut continuer à les suivre au sein de la structure.

La vie quotidienne s'organise autour d'un rythme rassurant : lever accompagné, toilette adaptée au niveau de dépendance, trois repas préparés sur place dans la majorité des résidences alsaciennes, animations collectives en après-midi et moments de détente. Les activités proposées varient selon les établissements : ateliers mémoire, gymnastique douce, chant choral, jardinage thérapeutique, sorties culturelles à Strasbourg ou dans les villages alsaciens environnants.

La sécurité reste une priorité absolue, avec des dispositifs d'appel malade dans chaque chambre, une présence de nuit, des systèmes anti-errance dans les unités protégées et des protocoles stricts de prévention des chutes. Le bien-être psychologique n'est pas oublié : psychologue, animateur et parfois art-thérapeute complètent l'équipe soignante pour préserver la tranquillité d'esprit des résidents et de leurs familles.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les 118 maisons de retraite du Bas-Rhin disposent de différentes formules adaptées aux situations familiales. L'hébergement permanent reste la solution la plus courante, avec une chambre meublable par le résident et un contrat de séjour à durée indéterminée. Cette option convient lorsque le maintien à domicile n'est plus possible et que la famille cherche une réponse pérenne.

L'hébergement temporaire, d'une durée de quelques jours à trois mois maximum, répond à plusieurs besoins : convalescence après une hospitalisation, répit pour l'aidant familial, période de test avant une entrée définitive, ou relais pendant des travaux au domicile. De nombreux EHPAD alsaciens réservent quelques lits à cette formule, particulièrement utile pour les aidants épuisés.

L'accueil de jour donne la possibilité à une personne âgée vivant à domicile de fréquenter l'établissement une à plusieurs journées par semaine. Elle y partage repas, activités et soins, ce qui stimule sa sociabilité tout en soulageant les proches. Cette formule se développe dans le département, notamment pour les personnes atteintes de troubles cognitifs débutants. Consultez notre guide sur l'accueil de jour pour évaluer si cette solution correspond à votre situation.

APA, ASH et aides financières à Bas-Rhin

Le coût mensuel d'un EHPAD peut sembler élevé, mais plusieurs dispositifs réduisent nettement le reste à charge des familles. L'APA en établissement (Allocation personnalisée d'autonomie) couvre une partie du tarif dépendance selon le niveau GIR du résident. Elle est versée directement à l'établissement par le Conseil départemental du Bas-Rhin, sans condition de ressources pour l'ouverture du droit.

L'ASH (Aide sociale à l'hébergement) intervient lorsque les ressources du résident ne couvrent pas le tarif hébergement. Elle est accordée sous conditions par le département, avec recours possible sur les obligés alimentaires (enfants et petits-enfants) et récupération sur succession. Seuls les établissements habilités peuvent accueillir des bénéficiaires de l'ASH, ce qui concerne une large majorité des EHPAD publics et associatifs du Bas-Rhin.

D'autres aides complètent le dispositif : l'aide au logement (APL ou ALS) versée par la CAF pour les chambres conventionnées, la réduction d'impôt de 25 pour cent sur les frais de dépendance et d'hébergement dans la limite de 10 000 euros par an, et certaines aides des caisses de retraite complémentaires. Notre dossier sur les aides financières en EHPAD détaille chaque dispositif et les démarches à engager.

Pour comparer les 118 maisons de retraite et EHPAD du Bas-Rhin, consulter les tarifs détaillés, les disponibilités réelles et les avis des familles, rendez-vous sur BookingSeniors pour trouver un établissement en Bas-Rhin. Notre équipe de conseillers vous accompagne gratuitement dans vos démarches, de la première visite à l'admission, pour trouver la solution la mieux adaptée à votre proche.