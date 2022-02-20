Je remercie beaucoup l'ensemble du personnel. Toujours a l'écoute, disponible, compréhensif.. Ils m'ont accueilli et accompagné pour les démarches et pour le bien être de ma maman. Je me suis senti entouré et ça m'avait bien réconforter. Le séjour d'un mois c'était passé au mieux. J'ai même vu un changement dans l'attitude de ma maman . (Plus souriante) L'établissement est bien situé, très bien entretenu. Les gestes d'attention a l'arrivée de ma maman m'ont touché. Un grand merci a tout les intervenants pour leurs professionalisme, leurs empathie, leurs dévouement pour les résident(e)s

Par L'hoem A. • Le Parc Des Salines , Mulhouse