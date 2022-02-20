Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mulhouse
Super accueil et personnel à l écoute de la demande. Site superbe tout comme le personnel. Continuez à prendre soin de nos papis et mamie comme vous le faites. Pat.
Par Patrick R. • Le Parc Des Salines , Mulhouse
Je remercie beaucoup l'ensemble du personnel. Toujours a l'écoute, disponible, compréhensif.. Ils m'ont accueilli et accompagné pour les démarches et pour le bien être de ma maman. Je me suis senti entouré et ça m'avait bien réconforter. Le séjour d'un mois c'était passé au mieux. J'ai même vu un changement dans l'attitude de ma maman . (Plus souriante) L'établissement est bien situé, très bien entretenu. Les gestes d'attention a l'arrivée de ma maman m'ont touché. Un grand merci a tout les intervenants pour leurs professionalisme, leurs empathie, leurs dévouement pour les résident(e)s
Par L'hoem A. • Le Parc Des Salines , Mulhouse
Ancien kinésithérapeute et ostéopathe, j'ai officié dans différents Ehpad mulhousiens. Le directeur s'implique et n'hésite pas à faire des réunions de concertation. Depuis que ma mère, dans sa centième année, y séjourne ( presque 4 ans), j'ai vu une évolution favorable dans les équipes. Les repas sont équilibrés et bons. Le médecin coordonnateur répond dans les 24 heures au mail et donne ses disponibilités pour une entrevue. Je recommande cet établissement.
Par Jean K. • Le Parc Des Salines , Mulhouse
J’ai effectué mon stage de BTS, j’ai apprécié ce stage, le personnel est très accueillant, ils m’ont beaucoup aider à comprendre le métier d’agent d’accueil. Je recommande fortement.
Par Fatima I. • Le Parc Des Salines , Mulhouse
Établissement accueillant, le personnel est vraiment dévoué. Belle expérience.
Par Jasmine P. • Le Parc Des Salines , Mulhouse