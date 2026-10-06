Résidence Sainte Anne à Heimsbrunn (68)
5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Heimsbrunn (68)
9 Rue de Belfort, 68990 Heimsbrunn
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et zoothérapie sur place Unité protégée Alzheimer de 13 lits Art-thérapie, musicothérapie et ateliers variés
À propos de l'établissement
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Résidence Sainte Anne
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence Sainte Anne ?
La résidence dispose d'une unité protégée de 13 lits pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, ainsi qu'une unité de vie pour les personnes les plus dépendantes. L'équipe soignante interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute.
Quelles activités sont organisées pour les résidents ?
Le programme d'activités est particulièrement riche : balnéothérapie, art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées avec un service de navettes, et la résidence propose aussi de la gymnastique douce et des animations à thème.
Comment accéder à la Résidence Sainte Anne depuis Mulhouse ?
En bus, prenez la ligne 52 jusqu'à l'arrêt L'Arche direction Heimsbrunn. En voiture depuis Mulhouse, empruntez l'A36, prenez la sortie 16a Mulhouse/Les Coteaux puis la N66 vers Morschwiller et Heimsbrunn. Un parking gratuit est disponible sur place.
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