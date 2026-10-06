Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence Sainte Anne ? La résidence dispose d'une unité protégée de 13 lits pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, ainsi qu'une unité de vie pour les personnes les plus dépendantes. L'équipe soignante interne comprend un médecin coordonnateur, un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute.

Quelles activités sont organisées pour les résidents ? Le programme d'activités est particulièrement riche : balnéothérapie, art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées avec un service de navettes, et la résidence propose aussi de la gymnastique douce et des animations à thème.