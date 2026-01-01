Le Val d'Or à Saint-Jean-Kerdaniel (22)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Jean-Kerdaniel (22)
Lot. de Kerdern Parc Hamon, 22170 Saint-Jean-Kerdaniel
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Le Val d'Or
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Le Val d'Or
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