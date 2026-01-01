BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Ehpad Le Gall à Plestin-les-Grèves (22)

Photo de Ehpad Le Gall - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Plestin-les-Grèves (22)
8 RUE ST ROCH, 22310 Plestin-les-Grèves

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad Le Gall

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

La Tourelle d'Argent - Maison de retraite / EHPAD à Trémuson
Places disponibles

La Tourelle d'Argent

5.0 (11)

Trémuson (22440)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 400 € par mois
les Jardins d'Erquy - Maison de retraite / EHPAD à Erquy
Places disponibles

les Jardins d'Erquy

4.9 (16)

Erquy (22430)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 1 950 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Plestin-les-Grèves