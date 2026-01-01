Residence Du Leff à Châtelaudren (22)
Maison de retraite / EHPAD à Châtelaudren (22)
29, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC, 22170 Châtelaudren
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