Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Terrasses Du Suzon ? L'établissement est habilité à recevoir trois aides principales : l'APA pour les personnes en perte d'autonomie, l'ASH pour les familles aux ressources modestes, et l'APL/ALS pour le logement. Ces habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident.

Quel personnel médical est présent sur place ? La résidence dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un psychomotricien. Une équipe de nuit assure une présence continue. Le psychiatre, l'infirmière de nuit et l'ergothérapeute interviennent en externe selon les besoins.