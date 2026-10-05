Résidence Les Terrasses Du Suzon à Messigny-et-Vantoux (21)
4.7 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Messigny-et-Vantoux (21)
14 Rue des Alisiers, 21380 Messigny-et-Vantoux
Les points forts de l'établissement
Équipe médicale pluridisciplinaire interne avec présence de nuit Cadre verdoyant à proximité de la vallée du Suzon Habilité APA, ASH et APL pour aides financières
À propos de l'établissement
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Résidence Les Terrasses Du Suzon
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Les Terrasses Du Suzon ?
L'établissement est habilité à recevoir trois aides principales : l'APA pour les personnes en perte d'autonomie, l'ASH pour les familles aux ressources modestes, et l'APL/ALS pour le logement. Ces habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation du résident.
Quel personnel médical est présent sur place ?
La résidence dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un psychomotricien. Une équipe de nuit assure une présence continue. Le psychiatre, l'infirmière de nuit et l'ergothérapeute interviennent en externe selon les besoins.
Comment se rendre à la résidence depuis Dijon ?
Messigny-et-Vantoux se situe à environ 15 minutes au nord de Dijon par la D996. L'accès en voiture est direct, et la commune reste reliée au réseau de transports départemental. La résidence se trouve au 14 Rue des Alisiers, dans un quartier calme du village.
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