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Résidence Valmy à Dijon (21)

5.0 (23)
Maison de retraite / EHPAD à Dijon (21)
43 avenue Françoise Giroud - Parc Valmy, 21000 Dijon

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre verdoyant au Parc Valmy Gestion par le groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Résidence Valmy

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Questions fréquentes

La Résidence Valmy accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, l'établissement est habilité à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et à l'Aide au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent d'alléger le reste à charge selon la situation de votre proche. Il est conseillé de contacter la résidence pour étudier les démarches adaptées.
Où se situe exactement la Résidence Valmy ?
La résidence se trouve au 43 avenue Françoise Giroud, dans le Parc Valmy, à Dijon (21000), en Côte-d'Or. Ce quartier verdoyant offre un cadre calme tout en restant accessible par les transports de l'agglomération dijonnaise, ce qui facilite les visites des familles.
Comment contacter l'établissement pour une demande ?
Vous pouvez joindre la Résidence Valmy par téléphone au 03 80 41 07 49 ou par courriel à dir-valmy-dijon@domusvi.com. L'équipe pourra répondre à vos questions sur les disponibilités et les modalités d'accueil de votre proche.

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