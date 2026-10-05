La Résidence Valmy accepte-t-elle les aides financières ? Oui, l'établissement est habilité à l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH) et à l'Aide au logement (APL / ALS). Ces dispositifs permettent d'alléger le reste à charge selon la situation de votre proche. Il est conseillé de contacter la résidence pour étudier les démarches adaptées.

Où se situe exactement la Résidence Valmy ? La résidence se trouve au 43 avenue Françoise Giroud, dans le Parc Valmy, à Dijon (21000), en Côte-d'Or. Ce quartier verdoyant offre un cadre calme tout en restant accessible par les transports de l'agglomération dijonnaise, ce qui facilite les visites des familles.