Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Schiltigheim
Mon père a passé les derniers mois de sa longue vie (101 ans) à la Résidence de l'Aar. Je salue le professionnalisme, la bienveillance et la qualité des services qu'il y a trouvés. Le personnel était d'une gentillesse formidable, les soins étaient assurés avec constance, l'écoute des aidants et soignants était toujours au rendez-vous. J'ajoute qu'on y mange très bien, ce qui a son importance ! Pour finir, le cadre de vie des résidents est beau et agréable. C'était un soulagement pour nous ses enfants de savoir notre père entre de si bonnes mains. Merci !
Par Nicole L. • La Résidence De L'Aar , Schiltigheim
Une équipe bienveillante et à l’écoute, toujours prête à aider et à soutenir les résidents. Surtout le médecin qui est juste incroyable, il n’y a pas d’autre mot. Elle est investie, et prend le temps d’expliquer le nécessaire aux familles comme aux résidents (je n’ai jamais vu de médecin aussi investie même à l’extérieur). Les commentaires qui parlent d’elles en mal sont écris par des gens qui ne doivent pas la connaître et qui se fichent d’être véridique. Son travail ainsi que le travail des infirmières, et des aides-soignants, est simplement remarquable. Les animations qui ont lieu tous les jours de la semaine (matin et après-midi) est un véritable plus, les sorties du vendredi aussi. Des concerts sont organisés en nombre surtout pour les jours fériés, des après-midi de fêtes ont lieu au deuxième étage pour fêter les anniversaires, animer des marché ou pour des salons de thé. Les résidents adorent et les familles aussi. Tout ceci n’est qu’une infime partie des efforts fourni par la résidence afin de faire de ce lieu ,un lieu chaleureux et convivial où tout le monde se sentirait bien (résidents, familles, et salariés). C’est un monde à part, mais n’hésitez pas à découvrir la résidence pour vous faire votre propre opinion
Par Athena E. • La Résidence De L'Aar , Schiltigheim
Merci pour votre générosité de cœur. Je ne vous oublierai pas..merci tout simplement merci
Par Antonio C. • La Résidence De L'Aar , Schiltigheim
Ma maman est dans cette résidence depuis 10 mois, quand elle est arrivée elle ne pouvait plus marcher, plus parler suite à de nombreux problèmes de santé... Aujourd'hui elle est à nouveau en plaine forme, elle marche à nouveau normalement, elle est heureuse, le personnel est au petit soins . Je tiens à féliciter le personnel et cette maison , bravo à vous et merci car ma maman a retrouvé la joie de vivre et la santé.
Par Eric B. • La Résidence De L'Aar , Schiltigheim