Une équipe bienveillante et à l’écoute, toujours prête à aider et à soutenir les résidents. Surtout le médecin qui est juste incroyable, il n’y a pas d’autre mot. Elle est investie, et prend le temps d’expliquer le nécessaire aux familles comme aux résidents (je n’ai jamais vu de médecin aussi investie même à l’extérieur). Les commentaires qui parlent d’elles en mal sont écris par des gens qui ne doivent pas la connaître et qui se fichent d’être véridique. Son travail ainsi que le travail des infirmières, et des aides-soignants, est simplement remarquable. Les animations qui ont lieu tous les jours de la semaine (matin et après-midi) est un véritable plus, les sorties du vendredi aussi. Des concerts sont organisés en nombre surtout pour les jours fériés, des après-midi de fêtes ont lieu au deuxième étage pour fêter les anniversaires, animer des marché ou pour des salons de thé. Les résidents adorent et les familles aussi. Tout ceci n’est qu’une infime partie des efforts fourni par la résidence afin de faire de ce lieu ,un lieu chaleureux et convivial où tout le monde se sentirait bien (résidents, familles, et salariés). C’est un monde à part, mais n’hésitez pas à découvrir la résidence pour vous faire votre propre opinion

Par Athena E. • La Résidence De L'Aar , Schiltigheim