La Résidence De L'Aar à Schiltigheim (67)
5.0 (25)
Maison de retraite / EHPAD à Schiltigheim (67)
1 Rue du Château d'Angleterre, 67300 Schiltigheim
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie, espace Snoezelen et plateau de rééducation Unité protégée Alzheimer et unité grands dépendants Tram B arrêt Le Ried à deux pas de la résidence
À propos de l'établissement
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La Résidence De L'Aar
Questions fréquentes
Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence de l'Aar ?
La résidence dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'une unité dédiée aux grands dépendants. Elle est équipée d'un plateau technique de rééducation, d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle et d'une salle de balnéothérapie. L'équipe médicale comprend un médecin traitant salarié, un médecin coordonnateur, des infirmiers, un psychologue et un ergothérapeute.
Quelles activités et animations sont proposées aux résidents ?
Le programme d'activités est varié et quotidien. Il comprend de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers pâtisserie, jardinage et mémoire sont organisés, ainsi que des sorties extérieures chaque semaine, des concerts et des soirées à thème. Un salon de coiffure et un espace beauté sont aussi disponibles sur place.
Comment se rendre à la Résidence de l'Aar à Schiltigheim ?
L'établissement est très bien desservi par les transports en commun. La ligne B du tramway de Strasbourg s'arrête à Le Ried, juste à côté de la résidence. En voiture, l'accès est facile depuis l'A4 (sortie 49 Reichstett) ou l'A35 (sortie Wacken). Un grand parking gratuit est disponible pour les visiteurs.
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