Quels soins spécialisés sont proposés à la Résidence de l'Aar ? La résidence dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'une unité dédiée aux grands dépendants. Elle est équipée d'un plateau technique de rééducation, d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle et d'une salle de balnéothérapie. L'équipe médicale comprend un médecin traitant salarié, un médecin coordonnateur, des infirmiers, un psychologue et un ergothérapeute.

Quelles activités et animations sont proposées aux résidents ? Le programme d'activités est varié et quotidien. Il comprend de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. Des ateliers pâtisserie, jardinage et mémoire sont organisés, ainsi que des sorties extérieures chaque semaine, des concerts et des soirées à thème. Un salon de coiffure et un espace beauté sont aussi disponibles sur place.