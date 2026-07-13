Maisons de retraite et EHPAD à Strasbourg

Strasbourg compte 25 maisons de retraite et EHPAD répartis dans les différents quartiers de la capitale alsacienne. Capitale du Bas-Rhin et siège des institutions européennes, la ville propose un cadre de vie dynamique aux personnes âgées, entre patrimoine historique de la Grande Île, parcs urbains comme l'Orangerie et proximité de services médicaux de premier plan grâce aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Pour les familles strasbourgeoises confrontées à la perte d'autonomie d'un proche, le choix d'un établissement adapté demande du temps, des visites et une vraie réflexion sur les besoins réels du résident.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Strasbourg

Les établissements strasbourgeois se répartissent entre plusieurs quartiers, chacun avec ses propres caractéristiques. Le centre-ville et la Petite France accueillent quelques résidences au cœur du tissu urbain, ce qui aide les résidents à garder un lien fort avec la vie alsacienne. Les quartiers de la Robertsau, du Neudorf, de la Meinau, de Cronenbourg et de Hautepierre concentrent une part importante de l'offre, souvent dans des bâtiments plus récents avec des espaces verts attenants. Certaines structures, situées en périphérie comme à Schiltigheim ou Bischheim limitrophes, profitent d'un environnement plus calme tout en restant accessibles en tram.

Sur les 25 établissements recensés, on dénombre 4 structures publiques rattachées au secteur hospitalier ou communal, 28 résidences associatives à but non lucratif portées par des organismes comme la Fondation Saint Vincent de Paul ou Adèle de Glaubitz, et 3 résidences privées commerciales. Cette diversité de statuts reflète l'histoire sociale forte de l'Alsace, où le tissu confessionnel et associatif joue un rôle historique dans l'accompagnement des aînés. Pour élargir votre recherche au-delà de la ville, consultez la liste complète des Maisons de retraite et EHPAD en Bas-Rhin.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Strasbourg

Le prix médian d'un hébergement en EHPAD à Strasbourg s'élève à 2 955 € par mois pour une chambre individuelle en hébergement permanent. Ce tarif correspond au tarif hébergement, auquel s'ajoute le tarif dépendance modulé selon le GIR (Groupe Iso Ressources) du résident. Le tarif soins, lui, est pris en charge directement par l'Assurance Maladie et n'apparaît pas sur la facture des familles.

Ce niveau de prix place Strasbourg dans la moyenne des grandes villes françaises, légèrement au-dessus des communes rurales du Bas-Rhin où l'on trouve des tarifs autour de 2 200 à 2 500 € mensuels, mais en dessous de Paris ou de la côte d'Azur où la médiane dépasse souvent 3 500 €. Les écarts entre établissements strasbourgeois s'expliquent par plusieurs facteurs : la localisation (proche centre ou périphérie), le standing du bâti, la taille de la chambre, la présence d'équipements comme un PASA ou une UHR, et le statut juridique. Les structures publiques et associatives habilitées à l'aide sociale appliquent généralement des tarifs plus accessibles que le secteur privé commercial.

Pour comparer concrètement, consultez notre dossier Comprendre les tarifs en EHPAD qui détaille la composition de la facture mensuelle.

Bien choisir son établissement à Strasbourg

Le choix d'une résidence pour personnes âgées repose sur plusieurs critères concrets. La proximité avec la famille reste souvent le premier paramètre : un proche qui visite régulièrement contribue directement à la qualité de vie du résident. Vient ensuite l'adéquation entre les besoins de soins et le profil de l'établissement. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer aura besoin d'une unité protégée ou d'un PASA, tandis qu'un résident en GIR 4 cherchera plutôt un cadre stimulant avec des activités sociales nombreuses.

Avant de signer un contrat, posez-vous ces questions pratiques :

Quel est le ratio soignants/résidents en journée et la nuit ?

Le médecin coordonnateur est-il présent à temps plein ?

Quelles activités sont proposées chaque semaine ?

L'établissement est-il habilité à l'aide sociale (ASH) ?

Quelle est la politique en cas d'hospitalisation prolongée ?

Les chambres sont-elles meublées ou peut-on apporter ses meubles ?

Visitez plusieurs structures avant de décider. Privilégiez une visite à l'heure du déjeuner : c'est le moment où l'on observe le mieux l'ambiance générale, la qualité des repas et l'attention du personnel. Notre dossier Visite d'EHPAD : les bonnes questions à poser vous aidera à structurer votre démarche.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD strasbourgeois proposent un accompagnement médicalisé continu avec une équipe pluridisciplinaire : médecin coordonnateur, infirmiers diplômés, aides-soignants, psychologue, ergothérapeute et parfois kinésithérapeute. La présence soignante 24h/24 aide à gérer les pathologies chroniques, les traitements complexes et les situations d'urgence sans avoir à recourir systématiquement aux urgences hospitalières.

Côté vie sociale, les animations rythment la semaine : ateliers mémoire, gymnastique douce, chant choral, lectures de presse, sorties dans les marchés strasbourgeois ou au marché de Noël en décembre. Plusieurs résidences organisent des sorties culturelles vers la cathédrale, le musée alsacien ou le parc de l'Orangerie. La cuisine fait l'objet d'une attention particulière : les menus respectent souvent les habitudes alimentaires régionales avec des plats alsaciens revisités, et des régimes adaptés aux pathologies (diabète, sans sel, textures modifiées).

L'accompagnement spirituel reste possible avec des aumôneries catholiques, protestantes et parfois israélites, reflet du concordat alsacien. Les familles peuvent rendre visite librement, généralement de 10h à 20h, et participer à des temps forts comme les anniversaires ou les fêtes saisonnières.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements strasbourgeois proposent trois grandes formules d'accueil. L'hébergement permanent reste le mode le plus courant : le résident emménage durablement dans sa chambre, qu'il personnalise avec ses photos et quelques meubles. C'est la solution adaptée aux personnes en perte d'autonomie avancée qui ne peuvent plus rester à domicile.

L'hébergement temporaire couvre des séjours de quelques jours à trois mois maximum. Il sert dans plusieurs cas : convalescence après une hospitalisation, période de répit pour un aidant familial épuisé, test grandeur nature avant une entrée définitive, ou solution d'attente le temps qu'une place se libère dans un établissement choisi. À Strasbourg, plusieurs résidences réservent quelques places à cette formule.

L'accueil de jour donne à la personne âgée vivant à domicile la possibilité de venir une à plusieurs journées par semaine dans la structure. Elle profite des animations, prend les repas sur place et rentre chez elle le soir. Cette formule soulage les aidants et maintient un lien social précieux pour les personnes isolées ou présentant des troubles cognitifs débutants. Pour approfondir, lisez Accueil de jour : comment ça marche.

APA, ASH et aides financières à Strasbourg

Le coût d'un EHPAD pèse lourd sur les budgets familiaux, mais plusieurs aides existent pour alléger la facture. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement couvre une partie du tarif dépendance. Son montant dépend du GIR du résident et de ses ressources. La demande s'effectue auprès du Conseil départemental du Bas-Rhin, qui gère également les commissions d'évaluation. Le formulaire est téléchargeable sur le site bas-rhin.fr ou disponible au CCAS de Strasbourg.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient lorsque les ressources du résident et de ses obligés alimentaires (enfants, petits-enfants) ne suffisent pas à couvrir le tarif hébergement. Elle est versée par le Département après étude du dossier complet. Attention, l'ASH n'est mobilisable que dans les établissements habilités, ce qui n'est pas le cas de toutes les résidences privées commerciales. Vérifiez ce point dès la première visite.

D'autres dispositifs complètent l'arsenal :

Les aides au logement de la CAF (APL ou ALS) selon le statut conventionné de la résidence

de la CAF (APL ou ALS) selon le statut conventionné de la résidence La réduction d'impôt de 25% sur les frais d'hébergement et de dépendance (plafonnée)

L'aide de certaines caisses de retraite complémentaires (Agirc-Arrco) pour les courts séjours

Les aides ponctuelles des CCAS et de la Caisse d'Allocations Familiales pour les familles en difficulté

Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) de l'Eurométropole de Strasbourg propose un accompagnement gratuit pour monter les dossiers et orienter vers les bons interlocuteurs. Notre dossier Financer un EHPAD : toutes les aides recense l'ensemble des dispositifs mobilisables.

Pour étendre vos recherches dans la région, consultez les pages dédiées à Haguenau, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Saverne et Sélestat, autres pôles importants du département.

Sur BookingSeniors, vous comparez en quelques clics les maisons de retraite et EHPAD de Strasbourg selon vos critères : tarifs, localisation par quartier, places disponibles, type d'accueil et services proposés. Chaque fiche détaille l'établissement, son équipe et ses spécificités, pour que votre choix se fasse en toute tranquillité.