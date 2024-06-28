Maman est restée peu de temps aux bergers du canal elle a été très heureuse de finir ses jours ds cet établissement.elle a été choyée par le personnel.toutes les équipes que ce soit le médecin coordinateur les infirmières les aides soignantes l ergothérapeute la psychologue les agents d entretien l accueil la restauration ont été remarquables.maman s est sentie en sécurité aimée écoutée.elle nous a quittés en paix Au point de vue propreté c est nickel Je recommande vivement cet établissement Famille BONNET

Par Christine P. • Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne