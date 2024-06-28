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Maisons de retraite / EHPAD à Carcassonne (11000)

7 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Carcassonne

Très bonne équipe. Accueil et accompagnement très chaleureux, très compétent et très réactif.

Par Cat S. Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne

Merci à vos équipes de prendre soin de ma maman. Le secrétariat toujours à l’écoute. Remerciement particulier à Babeth l’animatrice .

Par Delphine P. Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne

Très bien accueilli

Par Didier L. Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne

Maman est restée peu de temps aux bergers du canal elle a été très heureuse de finir ses jours ds cet établissement.elle a été choyée par le personnel.toutes les équipes que ce soit le médecin coordinateur les infirmières les aides soignantes l ergothérapeute la psychologue les agents d entretien l accueil la restauration ont été remarquables.maman s est sentie en sécurité aimée écoutée.elle nous a quittés en paix Au point de vue propreté c est nickel Je recommande vivement cet établissement Famille BONNET

Par Christine P. Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne

Notre maman est dans l'établissement depuis 3 ans. Nous apprécions la grande bienveillance et la patience du personnel soignant et non-soignant envers maman qui est parfois difficile. En plus notre maman a toujours aimé les repas ce qui est important Nous recommandons vivement cet établissement. Famille SATGE

Par Corinne S. Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne

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