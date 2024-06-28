Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Carcassonne
Très bonne équipe. Accueil et accompagnement très chaleureux, très compétent et très réactif.
Par Cat S. • Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne
Merci à vos équipes de prendre soin de ma maman. Le secrétariat toujours à l’écoute. Remerciement particulier à Babeth l’animatrice .
Par Delphine P. • Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne
Maman est restée peu de temps aux bergers du canal elle a été très heureuse de finir ses jours ds cet établissement.elle a été choyée par le personnel.toutes les équipes que ce soit le médecin coordinateur les infirmières les aides soignantes l ergothérapeute la psychologue les agents d entretien l accueil la restauration ont été remarquables.maman s est sentie en sécurité aimée écoutée.elle nous a quittés en paix Au point de vue propreté c est nickel Je recommande vivement cet établissement Famille BONNET
Par Christine P. • Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne
Notre maman est dans l'établissement depuis 3 ans. Nous apprécions la grande bienveillance et la patience du personnel soignant et non-soignant envers maman qui est parfois difficile. En plus notre maman a toujours aimé les repas ce qui est important Nous recommandons vivement cet établissement. Famille SATGE
Par Corinne S. • Résidence Les Berges Du Canal , Carcassonne