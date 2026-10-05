Résidence Les Berges Du Canal à Carcassonne (11)
5.0 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Carcassonne (11)
78 Route Minervoise, 11000 Carcassonne
Les points forts de l'établissement
Cadre privilégié face au Canal du Midi Équipe médicale interne et équipe de nuit Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence Les Berges Du Canal
Questions fréquentes
Quelle est la capacité d'accueil de la résidence Les Berges Du Canal ?
L'établissement dispose de 116 lits répartis dans deux bâtiments modernes. Il accueille des seniors en hébergement permanent et propose également un accueil temporaire pour les courts séjours.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
Un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un ergothérapeute font partie de l'équipe interne. Un orthophoniste intervient également. Une équipe de nuit interne est présente, mais il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.
Quelles aides financières sont acceptées aux Berges Du Canal ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent donc solliciter ces dispositifs pour réduire le reste à charge selon leur situation.
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Résidence Les Berges Du Canal
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