Résidence Carmableu à Carcassonne (11)
4.9 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Carcassonne (11)
27 Rue Barbacane, 11000 Carcassonne
Les points forts de l'établissement
Emplacement privilégié au pied de la Cité Équipe médicale interne complète et présente Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence Carmableu
Questions fréquentes
Quelle est la capacité d'accueil de la Résidence Carmableu ?
La résidence dispose de 90 lits en hébergement permanent, répartis en 56 chambres individuelles et 17 chambres doubles pour couples. Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain privative, d'un lit médicalisé et d'un système d'appel malade.
Une infirmière est-elle présente la nuit ?
L'établissement ne dispose pas d'une infirmière de nuit en interne. En revanche, une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour garantir la sécurité et le confort des résidents. En journée, l'infirmière cadre et les aides-soignants assurent le suivi médical.
Quelles aides financières sont acceptées ?
Carmableu est habilité APA (Allocation personnalisée d'autonomie), ASH (Aide sociale à l'hébergement) et APL/ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent de réduire significativement le reste à charge selon la situation de chaque résident et leur niveau de dépendance.
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