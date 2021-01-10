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Résidences Services Seniors à Villiers-le-Bel (95400)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Villiers-le-Bel

C'est un endroit correct .propre personnels sympa

Par Radjick A. Résidence Les Petits Balcons , Villiers-le-Bel

Toujour propre ICI , bravo

Par Yaw A. Résidence Les Petits Balcons , Villiers-le-Bel

La Directrice Aurélie Guillon est une femme d'une compréhension sans égale elle est parfaite pour ce rôle car il faut du coeur et être humain pour mener à bien cet endroit. Merci pour tout ce que vous faites et merci d avoir accueillie mon oncle Mamadou Soumano.

Par Naomi K. Résidence Les Petits Balcons , Villiers-le-Bel

Résidences Services Seniors proche de Villiers-le-Bel

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