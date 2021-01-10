Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Villiers-le-Bel
C'est un endroit correct .propre personnels sympa
Par Radjick A. • Résidence Les Petits Balcons , Villiers-le-Bel
La Directrice Aurélie Guillon est une femme d'une compréhension sans égale elle est parfaite pour ce rôle car il faut du coeur et être humain pour mener à bien cet endroit. Merci pour tout ce que vous faites et merci d avoir accueillie mon oncle Mamadou Soumano.
Par Naomi K. • Résidence Les Petits Balcons , Villiers-le-Bel