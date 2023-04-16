Mon père est dans la résidence depuis bientôt 1 an et tout se passe très bien. Le personnel est disponible, accueillant, à l’écoute. Les activités proposées sont géniales et diversifiées (il y en a pour tous les goûts : yoga/pilate, sophrologie, activité culinaire, photographie, florale, jeux de société, restaurant, …) souvent gratuites ou petite participation mais vraiment rien de fou. Elles plaisent énormément à mon père. La résidence est très calme et le logement est totalement convenable pour une personne, bien lumineux (il est au RDC). Je suis satisfaite, ravie et rassurée de savoir mon père dans cette résidence.

Par Audrey B. • Résidence Les Touleuses , Cergy