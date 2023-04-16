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Résidences Services Seniors à Cergy (95000)

3 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Cergy

Mon père est dans la résidence depuis bientôt 1 an et tout se passe très bien. Le personnel est disponible, accueillant, à l’écoute. Les activités proposées sont géniales et diversifiées (il y en a pour tous les goûts : yoga/pilate, sophrologie, activité culinaire, photographie, florale, jeux de société, restaurant, …) souvent gratuites ou petite participation mais vraiment rien de fou. Elles plaisent énormément à mon père. La résidence est très calme et le logement est totalement convenable pour une personne, bien lumineux (il est au RDC). Je suis satisfaite, ravie et rassurée de savoir mon père dans cette résidence.

Par Audrey B. Résidence Les Touleuses , Cergy

Accueillant de bonne ambiance avec des activités

Par Lekarmaskill Résidence La Bastide , Cergy

D'ACCORD

Par Philippe V. Résidence Les Touleuses , Cergy

Endroit propre personnel agréable et conviviale

Par Miguel G. Résidence Les Touleuses , Cergy

Respect des règles de distenciatons très contrôlées

Par Evelyne C. Résidence Les Touleuses , Cergy

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