Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Franconville
Où la vie est assurée & tranquille. Une maison comfortable et très agréable. Titre : Prière le 29Juin 2024 Presque un an s'est écoulé je ne pouvais pas comprendre Au fil des jours, des surprises apparaissent La vie est si précieuse. Je pense que tout le monde est à moi comme une famille, A peine engagé en service Pas moins. Vous êtes très conscient Avec le meilleur service, Je prie à deux mains Assez pour tout le monde.
Par Sharif S. • Résidence La Bonne Rencontre , Franconville
La directrice est formidable. Elle met tout son coeur pour aider les personnes agées, pour les guider dans les démarche. on est dans l'humain, c'est tellement rare de nos jours!!
Par Sarah B. • Résidence La Bonne Rencontre , Franconville
Ma maman de 90 ans y habite depuis près de 2 ans elle s’y plaît beaucoup! Bienveillance, empathie, humanité, et bonne ambiance envers les résidents et leur famille sont les priorités de cet établissement dont la direction est assurée par une directrice arrivée depuis peu soucieuse du bien-être de chacun de ses résidents ! Les appartements sont agréables petit bémol qui devrait vite être réglé : les receveurs de douches un peu hauts pour des personnes âgées. Des activités quotidiennes y compris le week-end sont organisées ce qui permet aux résidents qui le souhaitent de garder une vie sociale! Merci à toute l’équipe pour votre investissement et votre bienveillance !
Par Mjo L. • Résidence La Bonne Rencontre , Franconville
Equipe agréable et professionnelle toujours disponible pour répondre aux questions et besoins des résidents. Les intervenants sont aussi très sympathiques et efficaces.
Par Monique B. • Résidence La Bonne Rencontre , Franconville