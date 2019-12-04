Ma maman de 90 ans y habite depuis près de 2 ans elle s’y plaît beaucoup! Bienveillance, empathie, humanité, et bonne ambiance envers les résidents et leur famille sont les priorités de cet établissement dont la direction est assurée par une directrice arrivée depuis peu soucieuse du bien-être de chacun de ses résidents ! Les appartements sont agréables petit bémol qui devrait vite être réglé : les receveurs de douches un peu hauts pour des personnes âgées. Des activités quotidiennes y compris le week-end sont organisées ce qui permet aux résidents qui le souhaitent de garder une vie sociale! Merci à toute l’équipe pour votre investissement et votre bienveillance !

Par Mjo L. • Résidence La Bonne Rencontre , Franconville