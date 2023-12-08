Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Ézanville
La directrice organise beaucoup d'événements sur la résidence, on ne s'ennuie jamais. Je recommande à 100%. Merci à toute l'équipe de la residéce les cèdres.
Par Julienne B. • Résidence Les Cèdres , Ézanville
Très bonne résidence, personnel à l'écoute et toujours disponible.
Par Benvinda D. • Résidence Les Cèdres , Ézanville
J'aime les resdiecent et j'apprécie l'ensemble du personnel de la résidence qui sont tous disponibles et accueillant.
Par Denis M. • Résidence Les Cèdres , Ézanville
C’est un endroit depuis mon arrivée soit en juillet 2020 à aujourd’hui superbe , nous avons un personnel global fantastique, une direction présente et qui c’est répondre aux demandes et aux attentes. Or mis le problème d’isolation du bâtiment, je peux donner un 20/20 pour cette Residence.
Par Gilles S. • Résidence Les Cèdres , Ézanville
C'est un très bon établissement, je m'y sens bien depuis mon arrivée. Je suis heureuse d'être ici aux cèdres. Je m'entends bien avec le personnel et la direction car quand j'ai besoin d'aide ils sont la pour m'accompagner.
Par Indrani C. • Résidence Les Cèdres , Ézanville