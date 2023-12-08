C’est un endroit depuis mon arrivée soit en juillet 2020 à aujourd’hui superbe , nous avons un personnel global fantastique, une direction présente et qui c’est répondre aux demandes et aux attentes. Or mis le problème d’isolation du bâtiment, je peux donner un 20/20 pour cette Residence.

Par Gilles S. • Résidence Les Cèdres , Ézanville