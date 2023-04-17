Bonjour, notre mère a intégré la résidence il y a deux ans suite au décès de notre père . Depuis, maman a retrouvé le sourire. L’accueil de la direction, de l’équipe ,des résident(es) ont été d’un grand réconfort. Depuis l’arrivée de Mr directeur , la résidence est un établissement joyeux , dynamique , avec des nouvelles activités et intervenants. Notre mère nous dit souvent « il est impossible de s’ennuyer. Tous les jours ,il y a des animations ». Le personnel est a l’écoute et bienveillant , la discussion est ouverte avec le directeur. Nous sommes rassurés pour notre mère , elle nous dit être débordée avec ses nouvelles amitiés. C’est un établissement a recommandé pour nos parents.

Par Diana A. • Résidence Jeanne d’Arc , Ermont