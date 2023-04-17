Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Ermont
Residence très accueillante, très propre entourée d'un joli parc avec de grands arbres, située en centre ville. Ma mère y est entrée début avril et la gentillesse de tout le personnel est remarquable. Le directeur fait preuve d'une chaleureuse empathie à l'égard des résidents. Kathy est toujours disponible et souriante pour nous aider dans nos démarches. Des activités diverses sont proposées chaque jour, c'est un endroit dans lequel l'ambiance générale est sereine et gaie grâce à l'énergie de toute l'équipe. Un grand merci à vous tous!
Par Gus D. • Résidence Jeanne d’Arc , Ermont
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le directeur et son équipe. Leur dévouement et leur professionnalisme sont remarquables. Ils ont créé un environnement chaleureux et sécurisé où nos parents se sentent véritablement chez eux. Leur attention aux besoins individuels de chaque personne est exemplaire, et ils font un travail exceptionnel pour assurer le bien-être de tous. De plus l'équipe met tout en œuvre pour proposer des animations adaptées à chaque résidents. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nos aînés et pour votre engagement envers leur qualité de vie. Je recommande vivement cette résidence à toutes les familles cherchant un endroit où leurs proches seront pris en charge avec respect, compassion et compétence.
Par Alizea R. • Résidence Jeanne d’Arc , Ermont
Résidence à l'esprit familial. Le directeur est très à l'écoute de ses résidents et incroyablement gentil. Les activités et sorties sont nombreuses et l'ambiance est conviviale. Nous y avons fait une visite pour préparer un éventuel déménagement vers une résidence autonomie pour ma grand-mère et notre choix se portera automatiquement vers cette résidence. Merci à toute l'équipe.
Par Pauline B. • Résidence Jeanne d’Arc , Ermont
Grand bouleversement en mieux depuis l'arrivée de Mr le directeur, nouvelle décoration, bienveillance , dynamisme, à l'écoute, ma maman est ravie et moi aussi, résidente depuis 17 ans !
Par Jo J. • Résidence Jeanne d’Arc , Ermont
Bonjour, notre mère a intégré la résidence il y a deux ans suite au décès de notre père . Depuis, maman a retrouvé le sourire. L’accueil de la direction, de l’équipe ,des résident(es) ont été d’un grand réconfort. Depuis l’arrivée de Mr directeur , la résidence est un établissement joyeux , dynamique , avec des nouvelles activités et intervenants. Notre mère nous dit souvent « il est impossible de s’ennuyer. Tous les jours ,il y a des animations ». Le personnel est a l’écoute et bienveillant , la discussion est ouverte avec le directeur. Nous sommes rassurés pour notre mère , elle nous dit être débordée avec ses nouvelles amitiés. C’est un établissement a recommandé pour nos parents.
Par Diana A. • Résidence Jeanne d’Arc , Ermont