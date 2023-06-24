Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Bouffémont
Très bon accueil équipe fantastique plusieurs activités variées restaurant très bien le midi je recommande vivement
Par Agnes S. • Résidence les Myosotis , Bouffémont
Nous cherchions depuis quelques années un endroit pour accueillir nos parents ,la résidence Les Myosotis a répondu à nos attentes. L'accueil a été chaleureux de la part de la directrice, la prise en charge pour les différentes formalités a été parfaite. Les parties communes et les lieux de vie sont soignés.Les appartements sont fonctionnels et de surfaces corrects. Encore merci à Victoria
Par Formika • Résidence les Myosotis , Bouffémont
Accueil chaleureux, personnel disponible et à l'écoute, première impression excellente. Les logements de type studio sont plutôt bien conçus, les parties communes sont très propres, les espaces extérieurs agréables. Le bail de ma belle-mère est signé sans aucun doute de sa part comme du nôtre sur le fait qu'elle sera bien.
Par Karine D. • Résidence les Myosotis , Bouffémont
Magnifique équipe dévouée au résidents, très bon emplacement, des activités et animations organisées au sein de la résidence. Une maison de retraite bien sécurisée et un emplacement avec toutes commodités aux alentours.
Par Landiss L. • Résidence les Myosotis , Bouffémont
Belle résidence à proximité de toutes. Commodités pour les seniors non véhiculés .tarif raisonnable, personnel très investi et agréable, beaucoup d activités et d animations..à visiter absolument
Par Victoria P. • Résidence les Myosotis , Bouffémont