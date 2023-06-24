Nous cherchions depuis quelques années un endroit pour accueillir nos parents ,la résidence Les Myosotis a répondu à nos attentes. L'accueil a été chaleureux de la part de la directrice, la prise en charge pour les différentes formalités a été parfaite. Les parties communes et les lieux de vie sont soignés.Les appartements sont fonctionnels et de surfaces corrects. Encore merci à Victoria

Par Formika • Résidence les Myosotis , Bouffémont