Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Bessancourt
Très heureux d'avoir trouvé cette résidence pour maman, le personnel est vraiment à l'écoute, les activités sont variées et il fait vraiment bon vivre dans cette résidence. Je recommande pleinement et je remercie toutes ces personnes si dévouées et en particulier Iona qui est vraiment formidable, ainsi que la directrice également toujours à l'écoute. La résidence est également très bien tenue et d'une propreté irréprochable. Je sais que maman est vraiment en sécurité et je suis vraiment rassuré.
Par Yvon R. • Résidence La Closeraie , Bessancourt
Résidence très agréable. La directrice ainsi que le personnel sont à l'écoute et assistent les résidents. Ma mère ne regrette pas son choix et par conséquence nous sommes rassurés de la savoir dans un bon établissement.
Par Jean-michel T. • Résidence La Closeraie , Bessancourt
Excellent établissement pour personnes âgées. Personnel affable et à l'écoute des résidents. Je recommande vivement.
Par Nathalie A. • Résidence La Closeraie , Bessancourt
Mieux vaut tard que jamais, ma maman y est installée depuis plus de 5 ans et que se soit le personnel ou la direction rien à redire , ils sont tous d’une extrême gentillesse et surtout bienveillant envers les résidents et leurs familles. La résidence est bien tenue de l’entrée au sous-sous-sol. Le service restauration est bien et surtout chaque jours des activités variées. Bref rien a redire , même moi pour mes vieux jours j irai très certainement.
Par Viegas S. • Résidence La Closeraie , Bessancourt
Superbe résidence paisible. Ma maman y habite depuis 1 an. Le personnel est charmant et attentionné surtout Ioana, c'est la meilleure. Et bravo à la directrice qui propose de nombreuses animations variés. Les repas en collectivité chaques midi créent un lien social important.
Par Nicolas K. • Résidence La Closeraie , Bessancourt