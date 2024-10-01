Mieux vaut tard que jamais, ma maman y est installée depuis plus de 5 ans et que se soit le personnel ou la direction rien à redire , ils sont tous d’une extrême gentillesse et surtout bienveillant envers les résidents et leurs familles. La résidence est bien tenue de l’entrée au sous-sous-sol. Le service restauration est bien et surtout chaque jours des activités variées. Bref rien a redire , même moi pour mes vieux jours j irai très certainement.

Par Viegas S. • Résidence La Closeraie , Bessancourt