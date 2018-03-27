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Résidences Services Seniors à Tremblay-en-France (93290)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Tremblay-en-France

Bonsoir je penser pas à près tout mon travaille. A la retraite formation hospitalier secourice devenu clochard sdf

Par Marie A. Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France

Établissement accueillant et sympathique. Directrice à l'écoute et surtout humaine !!!

Par Hocine B. Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France

Très bon accueil et structure très agréable, il y a même un lapinou dont les résidents s'occupent très bien

Par Christelle F. Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France

Une équipe sympathique et accueillante sous la gouverne d'une direction vigilance aux besoins des résidents. Etablissement pour personnes âgées particulièrement vivant et agréable!

Par Dia L. Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France

Résidences Services Seniors proche de Tremblay-en-France

Départements proche de de Seine-Saint-Denis