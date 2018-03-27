Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Tremblay-en-France
Bonsoir je penser pas à près tout mon travaille. A la retraite formation hospitalier secourice devenu clochard sdf
Par Marie A. • Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France
Établissement accueillant et sympathique. Directrice à l'écoute et surtout humaine !!!
Par Hocine B. • Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France
Très bon accueil et structure très agréable, il y a même un lapinou dont les résidents s'occupent très bien
Par Christelle F. • Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France
Une équipe sympathique et accueillante sous la gouverne d'une direction vigilance aux besoins des résidents. Etablissement pour personnes âgées particulièrement vivant et agréable!
Par Dia L. • Résidence Vert Galant , Tremblay-en-France