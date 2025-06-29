A premier abord, cette résidence, située dans un parc boisée et fleuri, est très accueillante et donne envie d'aller plus loin dans la visite. Les appartements sont très agréables et parfaitement fonctionnels. Tout est prévu pour faciliter la vie de personnes âgées. De nombreuses activités culturelles et récréatives sont programmées et réalisés tout au long de l'année pour le bien-être des résidentes et des résidents. Tout montre que les nombreux aspects positifs mis en exergues dans la présentation de la résidence sur son site internet sont la préoccupation permanente de l'équipe opérationnelle.

Par Raymond B. • Résidence Le Bocage , Neuilly-sur-Marne