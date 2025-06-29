Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Neuilly-sur-Marne
Je remercie très chaleureusement toute l'équipe du Bocage qui a été aux petits soins pour ma mère Gerda Un entourage humain est donnée aux résidents Il y a des activités nombreuses et variées qui sont offertes Les appartements sont très agréables et parfaitement fonctionnels
Par Christophe H. • Résidence Le Bocage , Neuilly-sur-Marne
Cela fait presque trois ans que ma maman est arrivée au Bocage du groupe ARPAVIE, et tous les jours je la remercie pour avoir eu cette formidable idée
Par Isabelle D. • Résidence Le Bocage , Neuilly-sur-Marne
A premier abord, cette résidence, située dans un parc boisée et fleuri, est très accueillante et donne envie d'aller plus loin dans la visite. Les appartements sont très agréables et parfaitement fonctionnels. Tout est prévu pour faciliter la vie de personnes âgées. De nombreuses activités culturelles et récréatives sont programmées et réalisés tout au long de l'année pour le bien-être des résidentes et des résidents. Tout montre que les nombreux aspects positifs mis en exergues dans la présentation de la résidence sur son site internet sont la préoccupation permanente de l'équipe opérationnelle.
Par Raymond B. • Résidence Le Bocage , Neuilly-sur-Marne
Je recommande particulièrement la résidence Le Bocage. La directrice est très professionnelle et tout le personnel est impliqué et attentionné. Les locaux sont agréables. Les activités variées et le tarif est très compétitif.
Par Rejane B. • Résidence Le Bocage , Neuilly-sur-Marne
Un accueil chaleureux, des équipes prévenantes, de multiples prestations ou animations une solution pour ces aînés. Un cadre calme et rassurant. Merci pour leur réactivité et leur bienveillance.
Par Vincent F. • Résidence Le Bocage , Neuilly-sur-Marne