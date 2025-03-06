Un EHPAD centré sur l'humain. C'est avec bcp d'émotion que je rends hommage à l'ensemble du personnel de l'EHPAD "Le clos des peupliers" dans lequel ma maman a passé presque 10 ans, contre son gré à son arrivée mais qu'elle n'aurait quitter pour rien au monde par la suite. Malgré toutes les activités proposées, maman a choisi l'isolement, ayant pour seule compagnie indispensable que la chatte de l'établissement qui ne la quittait plus. Chacun-e a su prendre maman avec ses qualités et ses rébellions, respectant ses priorités vitales. Aujourd'hui maman n'est plus. Son vœu de non acharnement thérapeutique a été respecté et le personnel plein d'attention nous a appelés dès l'aggravation de son état. Je n'oublierai rien du respect, de la chaleur, de l'humanité, de la bienveillance de chacun-e pour qui j'éprouve admiration et reconnaissance. P

Par Pascale P. • Residence Services Le Clos Des Peupliers , Bobigny