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Résidences Services Seniors à Wattrelos (59150)

5 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Wattrelos

établissement sympa propre et chaleureux, Merci de vous occuper de Gaston, le personnel connait son nom et suivent ses besoins,

Par Nicolas C. Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos

Un membre de ma famille y est depuis plusieurs mois et c'est pas mal elle tisse un lien social. En plus ils font hôtellerie pour les familles et c'est cool de pouvoir dormir au même endroit quand on vient la voir. Le personnel est super sympa et très chaleureux.

Par Desmet T. Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos

Très belle résidence senior , confort, propreté et chaleur humaine On se croirait dans un club Med

Par Denis P. Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos

Très belle résidence. Les logements sont spacieux, agréables adaptés pour tout types de personnes. Le personnel est très sympathique à l'écoute des résidents. Le restaurant est varié, très bon, avec régulièrement des thèmes. Les activités sont variées, adaptées aux résidents

Par Francoise D. Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos

Établissement chaleureux et accueillant. Le personnel est disponible et à l'écoute. Je le recommande fortement.

Par Loudjedi W. Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos

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