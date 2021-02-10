Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Wattrelos
établissement sympa propre et chaleureux, Merci de vous occuper de Gaston, le personnel connait son nom et suivent ses besoins,
Par Nicolas C. • Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos
Un membre de ma famille y est depuis plusieurs mois et c'est pas mal elle tisse un lien social. En plus ils font hôtellerie pour les familles et c'est cool de pouvoir dormir au même endroit quand on vient la voir. Le personnel est super sympa et très chaleureux.
Par Desmet T. • Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos
Très belle résidence senior , confort, propreté et chaleur humaine On se croirait dans un club Med
Par Denis P. • Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos
Très belle résidence. Les logements sont spacieux, agréables adaptés pour tout types de personnes. Le personnel est très sympathique à l'écoute des résidents. Le restaurant est varié, très bon, avec régulièrement des thèmes. Les activités sont variées, adaptées aux résidents
Par Francoise D. • Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos
Établissement chaleureux et accueillant. Le personnel est disponible et à l'écoute. Je le recommande fortement.
Par Loudjedi W. • Résidence Damecosi Wattrelos , Wattrelos