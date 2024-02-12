Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Wasquehal
Très bien accueillie et renseignée. Je recommande car Sylvie, la directrice est exceptionnelle
Par Corine B. • Résidence Services Gold , Wasquehal
C est génial, je viendrais quand je serais plus âgée
Par Mylene B. • Résidence Services Gold , Wasquehal
C'est un lieu très agréable où une équipe œuvre chaque jour pour le bien-être des résidents, une directrice au top avenante, accueillante, à l'écoute. Une équipe serviable, drôle et fort sympathique toujours disponible. Un lieu où il fait bon vivre !!! Félicitations
Par Estelle L. • Résidence Services Gold , Wasquehal
Super résidence respectueuse de ses pensionnaires. Plein d'activités sont proposées, personnel au top.
Par Mylene D. • Résidence Services Gold , Wasquehal
Très belle résidence pour séniors, bonne ambiance entre les résidents et les activités proposées leurs permettent de garder des liens sociaux ! Je recommande !
Par Martin J. • Résidence Services Gold , Wasquehal