BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidences Services Seniors à Wasquehal (59290)

5 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Wasquehal

Très bien accueillie et renseignée. Je recommande car Sylvie, la directrice est exceptionnelle

Par Corine B. Résidence Services Gold , Wasquehal

C est génial, je viendrais quand je serais plus âgée

Par Mylene B. Résidence Services Gold , Wasquehal

C'est un lieu très agréable où une équipe œuvre chaque jour pour le bien-être des résidents, une directrice au top avenante, accueillante, à l'écoute. Une équipe serviable, drôle et fort sympathique toujours disponible. Un lieu où il fait bon vivre !!! Félicitations

Par Estelle L. Résidence Services Gold , Wasquehal

Super résidence respectueuse de ses pensionnaires. Plein d'activités sont proposées, personnel au top.

Par Mylene D. Résidence Services Gold , Wasquehal

Très belle résidence pour séniors, bonne ambiance entre les résidents et les activités proposées leurs permettent de garder des liens sociaux ! Je recommande !

Par Martin J. Résidence Services Gold , Wasquehal

Résidences Services Seniors proche de Wasquehal

Départements proche de de Nord