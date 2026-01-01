Résidences Services Seniors à La Madeleine (59110)
4 établissements trouvés
EHPAD Ma Maison
La Madeleine (59110)
Résidences Services Seniors
Résidence Autonome Les Jonquilles
La Madeleine (59110)
Résidences Services Seniors
Dès 1 063.5 € par mois
Résidence Autonomie Les Promenades
La Madeleine (59110)
Résidences Services Seniors
Résidence Services Les Capucines
La Madeleine (59110)
Résidences Services Seniors
Dès 1 081.22 € par mois
Résidences Services Seniors proche de La Madeleine
- Résidences Services Seniors→
Dunkerque(6)
- Résidences Services Seniors→
Wasquehal(5)
- Résidences Services Seniors→
Lille(5)
- Résidences Services Seniors→
Wattrelos(5)
- Résidences Services Seniors→
La Madeleine(4)
- Résidences Services Seniors→
Cambrai(3)
- Résidences Services Seniors→
Loos(3)
- Résidences Services Seniors→
Croix(3)
- Résidences Services Seniors→
Tourcoing(3)
- Résidences Services Seniors→
Roubaix(3)
- Résidences Services Seniors→
Marcq-en-Barœul(2)
- Résidences Services Seniors→
Hem(2)
- Résidences Services Seniors→
Valenciennes(2)
- Résidences Services Seniors→
Hazebrouck(2)
- Résidences Services Seniors→
Lambersart(2)
- Résidences Services Seniors→
Lys-lez-Lannoy(1)
- Résidences Services Seniors→
Lesquin(1)
- Résidences Services Seniors→
Avesnelles(1)
- Résidences Services Seniors→
Ostricourt(1)
- Résidences Services Seniors→
Armentières(1)