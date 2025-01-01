Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Villeneuve-lès-Avignon
Excellent accueil. Personnel très professionnel. Ambiance chaleureuse et agréable. Bel environnement
Par Christine F. • Résidence La Garance , Villeneuve-lès-Avignon
Un endroit très calme pour profiter d'un appartement confortable avec un personnel sympa...bref rien de mieux pour avoir un pied à terre quand on visite la région.
Par Ehrhard M. • Résidence La Garance , Villeneuve-lès-Avignon
Appartement cosy et très agréable ainsi que le personnel au top
Par Walid O. • Résidence La Garance , Villeneuve-lès-Avignon
Mini séjour agréable. A proximité de tous commerces et lieux historiques. Notre studio était propre ainsi que les espaces communs . Le personnel est accueillant . Les animaux de compagnie sont acceptés ce qui est un plus. Nous recommandons fortement ce mode d hébergement pour son emplacement et sa tranquillité. Nous reviendrons avec plaisir. Avec toute notre sympathie. Alain et Evelyne.
Par Eve M. • Résidence La Garance , Villeneuve-lès-Avignon
Quel étrange concept - mais du reste intéressant- de mixer un appart-hôtel avec une résidence pour aîné.e.s. Chambre spacieuse et bien aménagée. Personnel aimable et accommodant. Situé en dehors d’Avignon, dans un quartier calme, mais à une distance raisonnable du centre ville . La proximité d’un supermarché est bien pratique.
Par Christine H. • Résidence La Garance , Villeneuve-lès-Avignon