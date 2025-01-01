Mini séjour agréable. A proximité de tous commerces et lieux historiques. Notre studio était propre ainsi que les espaces communs . Le personnel est accueillant . Les animaux de compagnie sont acceptés ce qui est un plus. Nous recommandons fortement ce mode d hébergement pour son emplacement et sa tranquillité. Nous reviendrons avec plaisir. Avec toute notre sympathie. Alain et Evelyne.

Par Eve M. • Résidence La Garance , Villeneuve-lès-Avignon