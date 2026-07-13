Résidences services seniors dans les Bouches-du-Rhône

71 résidences entre Marseille, Aix-en-Provence et le pays d'Aubagne

Avec 71 résidences services seniors sur le territoire, les Bouches-du-Rhône ne manquent pas d'options - et c'est tant mieux. Le département s'étend des calanques marseillaises aux collines aixoises, en passant par le pays d'Aubagne, et il faut dire que ce cadre attire pas mal de retraités. L'ensoleillement, la mer à deux pas, un bon réseau de santé... On comprend pourquoi l'offre en logements adaptés aux plus de 60 ans a grimpé ces dernières années. Entre programmes neufs et résidences plus anciennes (celles qui ont déjà leur petite réputation dans le quartier), il y a vraiment de quoi chercher.

Ce qui est appréciable, c'est le maillage géographique. Marseille concentre une trentaine de résidences, réparties dans différents arrondissements. Mais on en trouve aussi à Aix-en-Provence, Aubagne, Salon-de-Provence ou Martigues. Vous préférez l'animation d'un centre-ville ou plutôt le calme d'un village provençal comme La Roque-d'Anthéron ? Le choix existe, et il est assez large pour satisfaire des profils très différents.

Combien coûte une résidence senior dans les Bouches-du-Rhône (13)

Alors, parlons budget - parce que c'est souvent la première question qu'on se pose. Le montant mensuel va dépendre surtout de la taille du logement et de l'endroit où il se trouve. Un studio en plein centre de Marseille ou d'Aix, ça coûtera forcément plus cher qu'un appartement similaire dans une commune un peu excentrée. Voici les tarifs constatés sur les 71 résidences du département, avec les services de base compris :

Type Médiane Fourchette Studio 1 000 €/mois 23 à 2 523 € T1 1 249 €/mois 84 à 2 435 € T1 bis 1 134 €/mois - T2 1 399 €/mois 672 à 2 270 € T3 2 024 €/mois 1 756 à 2 770 €

Pour un studio, la médiane tourne autour de 1 000 € par mois. C'est un budget qui reste accessible quand on a une pension correcte, ou avec un petit coup de pouce des aides au logement. Côté T2, on passe à environ 1 399 € mensuels en médiane. Et les T3 - plus rares, il faut le reconnaître - affichent une médiane de 2 024 € par mois. Ces derniers visent plutôt les couples qui veulent garder un vrai espace de vie, avec une chambre séparée et pourquoi pas un bureau ou une pièce d'appoint quand les petits-enfants débarquent.

Un détail qui surprend parfois : les écarts de prix sont énormes (un studio peut aller de 23 € à plus de 2 500 €). Comment c'est possible ? Tout simplement parce que les formules varient beaucoup d'une résidence à l'autre. Certaines affichent un loyer nu très bas mais facturent charges et services en plus, d'autres proposent un forfait tout compris. Bref, avant de comparer quoi que ce soit, regardez bien ce que le tarif mensuel inclut : restauration, ménage, espaces communs, téléassistance... Ça change tout.

Choisir sa résidence services dans les Bouches-du-Rhône (13)

71 adresses dans le département, d'accord - mais comment s'y retrouver ? En fait, quelques critères simples aident déjà beaucoup. La proximité des commerces et des transports, par exemple, ça pèse lourd au quotidien. Pouvoir faire ses courses à pied, attraper un bus ou un tramway sans galère, c'est vraiment ce qui permet de rester autonome. À Marseille, plusieurs résidences se trouvent près du métro ou des grandes lignes de bus. À Aix, le centre-ville piétonnier reste à portée depuis la plupart des adresses.

Autre point à regarder de près : le niveau de services. D'une résidence à l'autre, ça n'a rien à voir. Certaines se contentent de la téléassistance et d'un gardien, tandis que d'autres mettent à disposition un restaurant sur place, un salon de coiffure, une salle de sport adaptée - voire une piscine pour les plus chanceuses. Les résidences récentes, d'ailleurs, misent souvent sur des espaces partagés lumineux, des jardins et des terrasses accessibles.

Quelques réflexes utiles avant de se décider : pensez à vérifier la liste des services inclus dans le loyer (et ceux en option, qui peuvent vite alourdir la note). Allez visiter à différentes heures pour sentir l'ambiance et voir si ça vit vraiment. N'hésitez pas à demander le règlement intérieur et les conditions de résiliation du bail - on n'y pense pas toujours, mais c'est un vrai filet de sécurité. Et assurez-vous qu'un référent ou un responsable est bien présent sur place au quotidien.

Le quotidien en résidence senior dans les Bouches-du-Rhône (13)

Vivre en résidence services seniors dans les Bouches-du-Rhône, ça a quand même un petit goût de vacances. Le climat méditerranéen fait qu'on profite des espaces extérieurs presque toute l'année - et ça, les résidents ne s'en lassent pas. Beaucoup de résidences proposent des activités en plein air : pétanque (forcément), marche douce, ateliers jardinage sur les terrasses. Pour les sorties culturelles, entre les musées marseillais, le festival d'Aix l'été et les marchés provençaux qui rythment la semaine, il y a de quoi faire.

Ce que les résidents apprécient le plus ? Le lien social, très clairement. On retrouve ses voisins au restaurant commun le midi, on participe à un atelier mémoire ou à un cours de gym douce, on prend un café dans le salon partagé. Mais attention, chacun garde sa liberté - la porte de son appartement se ferme, on reçoit qui on veut, on sort quand ça nous chante. C'est un logement privé avant tout, avec des services en bonus.

Pour ce qui est de la santé, la plupart des résidences du département travaillent avec des professionnels libéraux : infirmiers, kinésithérapeutes, médecins. Certaines ont même un cabinet médical intégré, ce qui simplifie pas mal de choses. La téléassistance, disponible 24 heures sur 24, rassure autant les résidents que leurs proches - et on comprend pourquoi.

Studio, T2 ou T3 : les logements dans les Bouches-du-Rhône (13)

Du studio compact au T3 spacieux, l'offre de logements dans les résidences services seniors des Bouches-du-Rhône couvre à peu près tous les besoins. Le studio, c'est l'option pour une personne seule qui cherche un pied-à-terre fonctionnel : coin cuisine, salle d'eau adaptée, et le tour est joué. Le T1 et le T1 bis apportent un peu plus de mètres carrés, avec une vraie séparation entre le coin nuit et le séjour - ce qui change la donne quand on veut recevoir.

Le T2 reste le format préféré des couples, et ça se comprend. Avec une chambre fermée et un séjour confortable, on peut recevoir des proches pour déjeuner ou passer l'après-midi sans se marcher dessus. Quant au T3 (disponible dans certaines résidences seulement), il s'adresse aux personnes qui refusent de rogner sur leur confort, ou qui accueillent régulièrement famille et amis pour quelques jours.

Tous les logements sont pensés pour limiter les risques de chute : douche à l'italienne, volets roulants électriques, prises et interrupteurs à bonne hauteur, sol antidérapant. Les parties communes, elles, sont accessibles en fauteuil roulant, avec ascenseur et couloirs larges. C'est un point qu'on oublie parfois, mais qui fait une vraie différence au quotidien.

APL, APA et aides au logement dans les Bouches-du-Rhône (13)

Bonne nouvelle : plusieurs dispositifs permettent de réduire le reste à charge. L'aide personnalisée au logement (APL), d'abord, est accessible dans les résidences conventionnées. Le montant dépend des revenus, du loyer et de la situation familiale. Dans les Bouches-du-Rhône - où les loyers sont plus élevés que la moyenne nationale, il faut bien le dire - l'APL peut représenter un vrai coup de pouce, surtout pour les petites retraites.

Il y a aussi l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui finance une partie des services liés à la perte d'autonomie. C'est le département qui l'attribue, et elle peut couvrir des heures d'aide à domicile, la téléassistance ou certains services de la résidence. Pour en bénéficier, il faut être évalué en GIR 1 à 4 par l'équipe médico-sociale du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

En résumé, voici les principaux coups de pouce financiers à connaître. L'APL se demande auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône, sous conditions de ressources. L'APA est versée par le conseil départemental, pour les personnes en perte d'autonomie (GIR 1 à 4). L'aide sociale à l'hébergement (ASH) est accessible dans certaines résidences habilitées - pas toutes, attention. Et côté fiscalité, les services à la personne ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50 %, ce qui n'est pas négligeable.

Où trouver une résidence senior dans les Bouches-du-Rhône (13)

Les 71 résidences services seniors du département se répartissent sur plusieurs bassins de vie. Pour voir ce qui est disponible près de chez vous (ou de là où vous aimeriez vous installer), retrouvez les offres à Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne, Salon-de-Provence, Martigues et La Roque-d'Anthéron.