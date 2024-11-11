Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Uzès
Accueil très chaleureux, service exceptionnel grâce à une équipe dynamique et une directrice adorable et à l’écoute des clients Un grand merci à Naji très à l’écoute et accueillant ainsi qu’à toute l’équipe ! Je recommande vivement pour tout séjour à Uzes
Par Simon K. • Villa Sully Uzes , Uzès
Ma famille a pu être hébergé à la Villa Sully pour plusieurs nuits, ils ont été enchantés par leur séjour.
Par Marie C. • Villa Sully Uzes , Uzès
Superbe expérience ! Notre appartement pour ce long week-end a été vraiment génial ! Mention spéciale à la directrice de l’établissement qui nous a accueillis chaleureusement et a su nous expliquer ce concept génial. Je recommande !
Par Lisa M. • Villa Sully Uzes , Uzès
Nous avons été ravis de rencontrer la directrice de l’établissement, une personne pleine de vie et dévouée aux résidents. Son engagement est palpable, et cela rend le lieu encore plus accueillant. Nous trouvons le concept vraiment génial, et ce serait un plaisir de renouveler l’expérience sans hésitation !
Par Clara M. • Villa Sully Uzes , Uzès