Nous avons été ravis de rencontrer la directrice de l’établissement, une personne pleine de vie et dévouée aux résidents. Son engagement est palpable, et cela rend le lieu encore plus accueillant. Nous trouvons le concept vraiment génial, et ce serait un plaisir de renouveler l’expérience sans hésitation !

Par Clara M. • Villa Sully Uzes , Uzès