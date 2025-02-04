En phase d'investigation et à la recherche d'un établissement pour accueillir l'une de nos ainées, nous avons été reçu de la meilleure façon par sa directrice et son équipe. Les maîtres-mots de ces contacts : disponibilité, empathie, explications claires, professionalisme, expérience évidente, convivialité de l'établissement, ... tout cela de nature à sécuriser notre approche et à nous rassurer pour l'avenir de notre ainée. Merci.

Par Gilbert C. • Résidence le Beguinage , Lisses