Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Lisses
Très belle résidence chaleureuse, personnel magnifique. Directrice dynamique et efficace. Je vous la conseille
Par Mvele F. • Résidence le Beguinage , Lisses
Belle résidence, chaleureuse, personnel à l'écoute et disponible Je la recommande.
Par Youssra T. • Résidence le Beguinage , Lisses
Mon papy est arriver en juin et depuis qu’il est là bas il est très heureux, il voit du monde ça me fait plaisir de le voir content. C’est une très bel résidence et le personnel est très accueillant et souriant.
Par Lassoie J. • Résidence le Beguinage , Lisses
En phase d'investigation et à la recherche d'un établissement pour accueillir l'une de nos ainées, nous avons été reçu de la meilleure façon par sa directrice et son équipe. Les maîtres-mots de ces contacts : disponibilité, empathie, explications claires, professionalisme, expérience évidente, convivialité de l'établissement, ... tout cela de nature à sécuriser notre approche et à nous rassurer pour l'avenir de notre ainée. Merci.
Par Gilbert C. • Résidence le Beguinage , Lisses