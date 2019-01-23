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Résidences Services Seniors à Morangis (91420)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Morangis

Bonjour, Ayant travaillée en remplacement, Expérience superbe avec une équipe au top, la Directrice à l'écoute dans les 2 sens aussi bien avec les résidents et personnes extérieures, bienveillance. Je recommande aux personnes les yeux fermés.

Par Yamina B. Résidence Gabriel Fontaine , Morangis

Un chouette endroit pour nos anciens autonomes. De nombreuses activités sont proposées et leur permettent de rompre avec la solitude.

Par Laëtitia B. Résidence Gabriel Fontaine , Morangis

Si je pouvais mettre 10 étoiles je le ferais. Graziella (directrice) est juste formidable écoute, attention, réactivité Merci pour tout. Tu es le pilier de cette résidence. (La fille d'un résident)

Par Nassera B. Résidence Gabriel Fontaine , Morangis

établissement très bien tenu avec une excellente équipe et surtout très bien encadrée par MME THOMAS la directrice qui fait preuve a toutes instances de professionnalisme et d'humanisme jpaul p

Par Jean P. Résidence Gabriel Fontaine , Morangis

Ma mère est dans cette résidence depuis bientôt huit ans. Je suis extrêmement satisfait de la prise en charge de ma mère. La direction est très présente et bienveillante. Le top +

Par Phiphi P. Résidence Gabriel Fontaine , Morangis

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