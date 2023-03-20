Je suis entrée à la résidence Arpavie de la Fontaine à Verrières le Buisson le 14mai 2022 . Je my plais énormément ! Tous les jours de nombreuses activités diverses et variées sont proposées . L'ambiance est excellente . La directrice Madame Fernandes est formidable , toujours souriante , à l'écoute , pleine d'empathie envers les résidents , très dévouée , elle est vraiment appréciée des résidents . Je suis très heureuse à Arpavie , j'ai l'impression d'être au club Med ! Je donne la note de 5 sur 5 !

Par Joëlle G. • Résidence de la Fontaine , Verrières-le-Buisson