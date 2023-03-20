Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Verrières-le-Buisson
Très bon accueil des résidents souriants et du personnel au top. Une ambiance sympathique, je recommande.
Par Amélie R. • Résidence de la Fontaine , Verrières-le-Buisson
Résidence à taille humaine, résidents joyeux, nombreuses animations depuis l arrivée de la nouvelle directrice ( enthousiaste et toujours le sourire aux lèvres)..un vent nouveau et joyeux souffle sur la résidence! Merci à toute l équipe !
Par Claire F. • Résidence de la Fontaine , Verrières-le-Buisson
Residence Chaleureuse, très bien située, partage entre résidents facilité, une équipe disponible , attentionnée, souriante
Par Christel S. • Résidence de la Fontaine , Verrières-le-Buisson
Je suis entrée à la résidence Arpavie de la Fontaine à Verrières le Buisson le 14mai 2022 . Je my plais énormément ! Tous les jours de nombreuses activités diverses et variées sont proposées . L'ambiance est excellente . La directrice Madame Fernandes est formidable , toujours souriante , à l'écoute , pleine d'empathie envers les résidents , très dévouée , elle est vraiment appréciée des résidents . Je suis très heureuse à Arpavie , j'ai l'impression d'être au club Med ! Je donne la note de 5 sur 5 !
Par Joëlle G. • Résidence de la Fontaine , Verrières-le-Buisson
Résidence conciliant indépendance,liberté et sécurité. Les résidents, quelque soit leur degré d'autonomie, dispose d'une équipe dirigeante particulièrement à l'écoute mettant tout en œuvre pour assurer le confort moral et matériel des occupants. Merci à la directrice et à son équipe pour sa disponibilité.
Par Jean-pierre M. • Résidence de la Fontaine , Verrières-le-Buisson