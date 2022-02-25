Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Évry
Bel établissement qui a été refait l’extérieur ainsi que les salles de bain, très bon accueil, équipe dynamique et humaine
Par Alya B. • Résidence Rameau , Évry
HA que dire sur la résidence Rameau si ce n'est que je ne voudrais la quitter pour rien au monde,je me sent tellement bien ici et tous ça grâce au personnel qui est au petit soins avec nous sans oublier Mme LISE qui est toujours bien veillante envers nous et œuvre beaucoup pour notre bien être. Merci pour tout
Par Marie A. • Résidence Rameau , Évry
Il fait bon vivre à Rameau ,le personnel est plus que satisfaisant la directrice est à notre écoute. beaucoup d'activite sont proposé, résidence très calme je la recommande fortement
Par Raymonde C. • Résidence Rameau , Évry
Ma mére etions réidente a Rameau toujour bien traitre par tous le personelle , lors de sont décès la directrice et sont equipe m'ont soutenue et m'ont aide a passe ce douloureux moment ils ont fait preuve de beaucoup d'humanite ,je continue toujours a y vivre en toute tranquilite et securite ,si besoin le personelle est tres reactifs .
Par Cristina M. • Résidence Rameau , Évry