HA que dire sur la résidence Rameau si ce n'est que je ne voudrais la quitter pour rien au monde,je me sent tellement bien ici et tous ça grâce au personnel qui est au petit soins avec nous sans oublier Mme LISE qui est toujours bien veillante envers nous et œuvre beaucoup pour notre bien être. Merci pour tout

Par Marie A. • Résidence Rameau , Évry