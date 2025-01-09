Je donne mon avis pour y avoir travaillé Très bonne équipe, rien à dire sur la direction Je suis parti parce que j'avais un autre projet professionnel La résidence est actuellement en cours de travaux et de désinfection concernant les punaises de lit. Vous êtes sur la bonne voie, le bâtiment va revenir comme neuf et sans punaises

Par Laurent • Residence Les Mardelles , Brunoy