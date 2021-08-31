Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Boussy-Saint-Antoine
Merci pour ma maman. elle est super contente et la secrétaire a l'accueil une famme avec un grand cœur ❤️ merci encore ma petite dame
Par Anusha S. • Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine
Établissement très bien agencé et un personnel dévoué et à l écoute
Par Henrique L. • Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine
Personnel accueillant et logements propres
Par Renton • Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine
Jolie résidence, accueil très agréable et professionel À visiter
Par Swan S. • Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine