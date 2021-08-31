BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidences Services Seniors à Boussy-Saint-Antoine (91800)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Boussy-Saint-Antoine

Merci pour ma maman. elle est super contente et la secrétaire a l'accueil une famme avec un grand cœur ❤️ merci encore ma petite dame

Par Anusha S. Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine

Établissement très bien agencé et un personnel dévoué et à l écoute

Par Henrique L. Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine

Personnel accueillant et logements propres

Par Renton Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine

Propre

Par Lilong J. Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine

Jolie résidence, accueil très agréable et professionel À visiter

Par Swan S. Résidence Saint Thibault , Boussy-Saint-Antoine

Résidences Services Seniors proche de Boussy-Saint-Antoine

Départements proche de l'Essonne