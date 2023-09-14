Mes parents y ont emménagé il y a 4 mois, et chacune de mes visites renforce ma confiance dans le personnel : j'ai été touchée par sa bienveillance. L'ambiance est douce ici, le patio très agréable au soleil. Les repas, préparés sur place sont goûteux... J'ai participé à quelques animations, et apprécié le dynamisme et la gaité de Saveria ! En cas de problème de santé (ou même simplement difficulté administrative ou pb de TV), il y a toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main si besoin. Et la nuit, c'est une "vraie personne physique " qui veille sur les résidents. Merci à toute l'équipe ! Je recommande très vivement !

Par Christine L. • Les Residentiels De Tonnay , Tonnay-Charente