Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Tonnay-Charente
Mes parents y ont emménagé il y a 4 mois, et chacune de mes visites renforce ma confiance dans le personnel : j'ai été touchée par sa bienveillance. L'ambiance est douce ici, le patio très agréable au soleil. Les repas, préparés sur place sont goûteux... J'ai participé à quelques animations, et apprécié le dynamisme et la gaité de Saveria ! En cas de problème de santé (ou même simplement difficulté administrative ou pb de TV), il y a toujours quelqu'un pour vous donner un coup de main si besoin. Et la nuit, c'est une "vraie personne physique " qui veille sur les résidents. Merci à toute l'équipe ! Je recommande très vivement !
Par Christine L. • Les Residentiels De Tonnay , Tonnay-Charente
Endroit agréable accueil professionnels Je l'ai visité avec mon entreprise azae aujourd'hui 14 janvier 2025
Par Monique M. • Les Residentiels De Tonnay , Tonnay-Charente
Les Résidentiels de Tonnay-Charente disposent d'une équipe vraiment agréable : dynamique, accueillante et toujours souriante. Le personnel prend soin des résidents au quotidien, en veillant à leur bien-être avec beaucoup de bienveillance. Un lieu où l'on peut avoir toute confiance pour ses proches.
Par Jessica L. • Les Residentiels De Tonnay , Tonnay-Charente
Merci à tout le personnel des Résidentiels , Mélanie, Anne, Saveria, Élodie et bien d'autres la Restauration, le super chef et son cuisinier, les infirmières du cabinet Otero, Cathy Plantivet, Nadège Fustier, le jardinier, pour la bienveillance qu'ils ont eu pour mon papa Mr Noémi René, leur écoute, leur discretion, leur professionnalisme, leur SOURIRE, la qualité des animations entre autre les 20 ans de la résidence ! , du décors de la restauration excellente. Le lien que vous faites partager pour notre famille grâce à Famileo. Félicitations ! Pour la passion qui est en vous . Thierry et Carole
Par Carole B. • Les Residentiels De Tonnay , Tonnay-Charente