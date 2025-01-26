Cette résidence est une résidence Multigénérationnelle, tous les appartements ne sont pas occupés par des Séniors. Une partie des appartements sont loués par agence à des personnes de tout âge. L'immeuble a été construit en 2023, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans un appartement neuf bien agencé, spacieux, lumineux et en plus avec un loyer tout à fait correct. L'immeuble est sécurisé, très calme et propose plusieurs services, ménage, bricolage et un restaurant ouvert midi et soir à des prix très abordables. De plus, la résidence est très bien située à 10 mn de la gare, des cinémas, de la piscine et de l'autre côté à 10 mn de la plage et de ses nombreux commerces. Je suis ravie d'avoir trouvé cet appartement.... Et je recommande vivement... Corinne

Par Corinne L. • Les Residentiels La Grand Voile , Royan