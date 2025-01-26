Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Royan
Cette résidence est une résidence Multigénérationnelle, tous les appartements ne sont pas occupés par des Séniors. Une partie des appartements sont loués par agence à des personnes de tout âge. L'immeuble a été construit en 2023, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans un appartement neuf bien agencé, spacieux, lumineux et en plus avec un loyer tout à fait correct. L'immeuble est sécurisé, très calme et propose plusieurs services, ménage, bricolage et un restaurant ouvert midi et soir à des prix très abordables. De plus, la résidence est très bien située à 10 mn de la gare, des cinémas, de la piscine et de l'autre côté à 10 mn de la plage et de ses nombreux commerces. Je suis ravie d'avoir trouvé cet appartement.... Et je recommande vivement... Corinne
Par Corinne L. • Les Residentiels La Grand Voile , Royan
Une équipe accueillante et professionnelle. Vous pouvez y aller les yeux fermés! Je recommande vivement leurs services.
Par Sophie S. • Les Residentiels La Grand Voile , Royan
Excellent établissement où ma mère réside depuis plus d'un an. Personnel dévoué, en particulier l'équipe médicale très professionnelle et disponible. Grand parc arboré pour prendre l'air ! Je recommande
Par Pascal D. • Résidence Services Chateau De Mons , Royan