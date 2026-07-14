Résidences services seniors en Dordogne

La Dordogne, avec ses paysages vallonnés et sa réputation gastronomique, séduit chaque année de nombreux retraités. On y trouve aujourd'hui une vingtaine de résidences seniors disséminées un peu partout sur le territoire, de Périgueux jusqu'aux bastides du sud. Le principe est simple : des logements indépendants, complétés par des services collectifs, pour les personnes autonomes qui veulent garder leur liberté tout en profitant d'un cadre sécurisé.

20 résidences entre Périgord Noir, Périgord Pourpre et vallée de l'Isle

Avec 20 résidences services seniors recensées, le maillage est plutôt correct pour un département rural qui dépasse les 410 000 habitants. L'offre se concentre surtout autour de deux pôles : Bergerac, où l'on compte 3 résidences, et Périgueux (la préfecture) qui en accueille 2. Le reste ? Il se répartit dans des communes plus petites mais bien desservies : Brantôme en Périgord au nord, Eymet et Pays de Belvès au sud, Tocane-Saint-Apre et Lalinde le long de la vallée de l'Isle, ou encore Le Bugue, aux portes du Périgord Noir.

Concrètement, cette répartition laisse le choix aux seniors. Certains privilégient la proximité des commerces et des cabinets médicaux en centre-ville. D'autres préfèrent le calme d'un bourg périgordin cerné de forêts de chênes et de noyers. Les résidences de Bergerac offrent un accès direct à la gare SNCF et à l'aéroport, ce qui simplifie les visites des familles éloignées. Celles de Périgueux, elles, profitent du centre hospitalier départemental et d'une vie culturelle animée toute l'année.

Combien coûte une résidence senior en Dordogne (24)

Le budget mensuel dépend du type de logement, des services inclus et de l'emplacement. Bonne nouvelle : en Dordogne, les tarifs résidence senior restent dans une fourchette accessible si on les compare à d'autres départements du Sud-Ouest.

Type de logement Loyer médian mensuel Fourchette observée Studio (résidence services) 1 667 €/mois - Prix minimum médian 459 €/mois 299 - 627 € F1 497 €/mois - F1bis 457 €/mois - F2 550 €/mois -

Pourquoi un tel écart entre résidences services et résidences autonomie (les anciens foyers-logements) ? Tout tient aux prestations proposées. Les premières incluent la restauration sur place, le ménage régulier, des animations quotidiennes, du personnel dédié et parfois même une conciergerie. Un studio en résidence services atteint ainsi une médiane de 1 667 €/mois, alors que les loyers en résidence autonomie démarrent autour de 299 € pour une surface comparable.

Le loyer couvre en général les charges courantes (eau, chauffage, entretien des parties communes). Les services à la carte, comme le portage de repas, l'aide ménagère ou la téléassistance, s'ajoutent au forfait de base. Pour y voir clair entre deux établissements, le plus efficace reste de demander un devis détaillé à chacun.

Choisir sa résidence services en Dordogne (24)

Avant de signer un contrat de location, plusieurs critères méritent qu'on s'y attarde. La localisation, d'abord : elle conditionne la vie sociale et l'accès aux soins. Une résidence proche d'un centre-bourg, c'est la possibilité de faire ses courses à pied, de se rendre facilement chez le médecin ou de profiter des sorties culturelles. À Périgueux et Bergerac, les résidences offrent cette proximité urbaine. À Brantôme ou au Bugue, c'est plutôt la nature et la tranquillité qui l'emportent.

Pensez aussi à visiter les parties communes. Un salon convivial, une salle de restaurant agréable, un jardin paysager ou une terrasse ensoleillée font vraiment la différence au quotidien : ce sont ces espaces qui favorisent les rencontres entre résidents et aident à rompre l'isolement. Autre point à ne pas négliger : le contenu exact du forfait de services. Certaines résidences intègrent le petit-déjeuner et le ménage hebdomadaire dans le loyer, d'autres les facturent en supplément.

Vérifier la proximité des commerces, pharmacies et cabinets médicaux

Comparer le contenu du forfait de base entre plusieurs résidences

Visiter les logements témoins et les espaces communs

S'informer sur les conditions de résiliation du bail

Demander la liste complète des services optionnels et leurs tarifs

Consulter les avis des résidents actuels ou de leurs proches

Le quotidien en résidence senior en Dordogne (24)

Vivre en résidence services seniors, c'est trouver un équilibre entre indépendance et vie collective. Chaque résident dispose de son propre logement (meublé ou non selon les formules), avec cuisine équipée ou kitchenette. Il garde ses habitudes, reçoit qui il veut, organise ses journées comme il l'entend. Les espaces partagés sont là pour ceux qui souhaitent participer à la vie commune, sans aucune obligation.

Côté animations, les résidences du département ne manquent pas d'idées :

Ateliers mémoire, gym douce et aquagym selon les équipements

Sorties culturelles vers les sites périgourdins (Lascaux, Sarlat, châteaux de la vallée de la Dordogne)

Repas partagés au restaurant de la résidence, avec des menus mettant à l'honneur les produits du terroir

Clubs de lecture, jeux de société, après-midi musicaux

Jardinage collectif dans les résidences disposant d'un parc

Un référent ou un responsable de résidence assure un lien au quotidien avec chaque locataire. Si le besoin s'en fait sentir, des services d'aide à domicile peuvent intervenir directement dans le logement. Ce fonctionnement permet de vieillir chez soi, dans un environnement à la fois sécurisé et stimulant, sans renoncer à son autonomie.

Studio, T2 ou T3 : les logements en Dordogne (24)

Plusieurs typologies de logements sont proposées pour s'adapter aux besoins et au budget de chacun. Le studio (entre 25 et 35 m² en moyenne) convient bien aux personnes seules qui cherchent un espace fonctionnel, facile à entretenir. Le T2, avec sa chambre séparée, apporte un confort supplémentaire pour les couples ou pour ceux qui tiennent à séparer le coin nuit du séjour. Quelques résidences proposent aussi des T3, idéaux quand on veut garder un bureau ou une chambre d'amis.

Tous ces logements respectent les normes d'accessibilité : douche à l'italienne, volets roulants électriques, portes larges, absence de marches. Les cuisines sont équipées (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur). La plupart des appartements ont un balcon ou une terrasse qui donne sur les espaces verts. Et petit détail qui compte : les résidents peuvent amener leur propre mobilier. Ça paraît anodin, mais retrouver ses meubles, ses cadres et ses objets familiers, c'est se sentir chez soi dès le premier jour.

APL, APA et aides au logement en Dordogne (24)

Plusieurs coups de pouce financiers existent pour alléger le reste à charge. Les aides au logement versées par la CAF de Dordogne représentent le premier levier. L'APL en résidence senior (aide personnalisée au logement) est accessible sous conditions de ressources : son montant varie selon le loyer, les revenus et la situation familiale. Si la résidence n'est pas conventionnée APL, c'est l'ALS (allocation de logement sociale) qui prend le relais.

L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) concerne les personnes de 60 ans et plus dont la perte d'autonomie est évaluée en GIR 1 à 4. Elle permet de financer une partie des services d'accompagnement à domicile, y compris au sein d'une résidence services. Le dossier se dépose auprès du Conseil départemental de la Dordogne, à Périgueux.

APL ou ALS : aide au logement versée par la CAF, selon le conventionnement de la résidence

APA à domicile : prise en charge partielle des heures d'aide à la personne

Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (50 % des dépenses)

Aide sociale à l'hébergement (ASH) pour les résidences habilitées

Aides des caisses de retraite (CARSAT Aquitaine) : plan d'action personnalisé

Chèques CESU préfinancés par certaines mutuelles

En cumulant plusieurs de ces aides, le coût net mensuel peut être ramené à un niveau compatible avec une retraite moyenne. Pour s'y retrouver dans les démarches, un assistant social du CLIC (Centre local d'information et de coordination) peut accompagner les familles dans le montage des dossiers.

Où trouver une résidence senior en Dordogne (24)

Les 20 résidences services seniors du département se répartissent dans 8 communes : Bergerac (3), Périgueux (2), Brantôme en Périgord, Eymet, Tocane-Saint-Apre, Le Bugue, Lalinde et Pays de Belvès. Consultez chaque fiche ville pour accéder aux disponibilités, aux tarifs actualisés et aux coordonnées de chaque résidence.