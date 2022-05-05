Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à La Destrousse
Personnel ainsi que les professionnels de santé sont souriant, agréable, serviable, à l'écoute. Les résidents sont au top, ils nous accueillent toujours avec le sourire et par moment nous nous racontons des petites blagues. Mamie adore l'endroit même si pour elle certaines choses devrait se passer autrement. Elle a 88 ans, très coriace et très très très maniaque. Pour elle certaines choses ne devrait pas se passer comme cela se passe notamment au moment des repas, les attentes entre chaque plats est vraiment trop longue. MAIS elle s'y fera à la longue mamie. Elle commence à avoir des repères. Je suis satisfaite d'avoir finalement sélectionné cet endroit. Ah petit benol, le réseau est très difficile à avoir. On capte vraiment rien. À voir dans le temps si tout conviendra à mamie ou pas.
Par Karine M. • Résidence Services Les Seniors , La Destrousse
En visite à une résidente. Agréable. Propre. Manque de repérage dans les couloirs ( sortie, issue de secours...)
Par Christou D. • Résidence Services Les Seniors , La Destrousse
Notre maman est a la résidence depuis un an et je doit dire quelle est très contente une nouvelle vie avec des contacts avec les autre résidents et surtout la sécurité et la gentillesse de tous le personnel. Dans un environnement impeccable tous est propre et bien entretenue une équipe super de la cuisine (BRAVO POUR LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉS) a l’animation ainsi que le service en sales avec un personnel compétant et au petit soins.... toujours de bonne humeur .... et très impliques dans leur travail et surtout qui aime s'occuper de nos anciens. et qui déplus connait le prénom de tous les résidents!!! Merci a toute et a tous car vous étés très importante pour toute ces personnes. je recommande cette résidence familiale,maman a retrouve un lieux dans lequel elle se sent bien et nous la famille nous avons le sourire Famille Labre
Par Kae O. • Résidence Services Les Seniors , La Destrousse