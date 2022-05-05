Notre maman est a la résidence depuis un an et je doit dire quelle est très contente une nouvelle vie avec des contacts avec les autre résidents et surtout la sécurité et la gentillesse de tous le personnel. Dans un environnement impeccable tous est propre et bien entretenue une équipe super de la cuisine (BRAVO POUR LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉS) a l’animation ainsi que le service en sales avec un personnel compétant et au petit soins.... toujours de bonne humeur .... et très impliques dans leur travail et surtout qui aime s'occuper de nos anciens. et qui déplus connait le prénom de tous les résidents!!! Merci a toute et a tous car vous étés très importante pour toute ces personnes. je recommande cette résidence familiale,maman a retrouve un lieux dans lequel elle se sent bien et nous la famille nous avons le sourire Famille Labre

Par Kae O. • Résidence Services Les Seniors , La Destrousse