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Résidences Services Seniors à Vitrolles (13127)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vitrolles

Très bonne surprise

Par Didier M. Résidence API Vitrolles , Vitrolles

Merveilleuse résidence pour nos parents . Accueil chaleureux, irréprochable et très professionnel par Adrien d'une grande gentillesse et responsable de l'établissement,qui nous a guidés dans toute la découverte de ce concept exceptionnel. Structure adaptée au quotidien des personnes âgées évitant les marches et le mobilier dangereux ; des appartements parfaitement conçus pour leur confort, leur autonomie et leur sécurité et l'aventure commence pour notre papa

Par Marilyn L. Résidence API Vitrolles , Vitrolles

Très propre et calme

Par Kamel M. Résidence API Vitrolles , Vitrolles

Résidence toute neuve avec un petit magasin en préparation (carrefour city )

Par Patrick W. Résidence API Vitrolles , Vitrolles

Résidence superbe personnel au top et compétent

Par Pierrette J. Résidence API Vitrolles , Vitrolles

Résidences Services Seniors proche de Vitrolles

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