Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vitrolles
Merveilleuse résidence pour nos parents . Accueil chaleureux, irréprochable et très professionnel par Adrien d'une grande gentillesse et responsable de l'établissement,qui nous a guidés dans toute la découverte de ce concept exceptionnel. Structure adaptée au quotidien des personnes âgées évitant les marches et le mobilier dangereux ; des appartements parfaitement conçus pour leur confort, leur autonomie et leur sécurité et l'aventure commence pour notre papa
Par Marilyn L. • Résidence API Vitrolles , Vitrolles
Résidence toute neuve avec un petit magasin en préparation (carrefour city )
Par Patrick W. • Résidence API Vitrolles , Vitrolles
Résidence superbe personnel au top et compétent
Par Pierrette J. • Résidence API Vitrolles , Vitrolles