Merveilleuse résidence pour nos parents . Accueil chaleureux, irréprochable et très professionnel par Adrien d'une grande gentillesse et responsable de l'établissement,qui nous a guidés dans toute la découverte de ce concept exceptionnel. Structure adaptée au quotidien des personnes âgées évitant les marches et le mobilier dangereux ; des appartements parfaitement conçus pour leur confort, leur autonomie et leur sécurité et l'aventure commence pour notre papa

Par Marilyn L. • Résidence API Vitrolles , Vitrolles