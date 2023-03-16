Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Péronne
Équipe bienveillante..Maman est arrivée en 2020 . Restauration très bonne . Sonia animatrice au top
Par Virginie H. • Résidence Saint Fursy , Péronne
Ma soeur et moi , nous avons fait rentré notre maman dans cet établissement. Nous avions une appréhension avec tous les " on dit des maisons de retraite " et le caractère de notre maman qui était très solitaire et très renfermé. Mais , à ce jour , toutes les 2 , nous sommes heureuses : Très bel endroit, un très beau cadre de vie , un personnel au top et surtout une maman métamorphosée (joyeuse , heureuse, qui reste rarement dans sa chambre , qui participe aux activités ( même du sport ) . Merci à la directrice ainsi qu à toute son équipe. Bravo !! Ne changez rien ..vous êtes tous et toutes professionnels , accueillants , souriants, à l écoute et très proches aussi bien des résidents que des familles. Nous avons fait le bon choix de l ehpad et nous sommes très heureuses. Merci à toute l.equipe !
Par Chantal D. • Résidence Saint Fursy , Péronne
Ma maman est arrivée trop tôt, 76 ans. L'équipe l'a accueilli avec une réelle bienveillance Vue le caractère que ma maman a, quand elle nous dit que les dames qui l'accompagnent sont "sympas", c'est très certainement vrai. Elle appelle toutes les aides soignantes par leur prénom . Nous sommes à plusieurs occasions allées ma soeur et moi à des fêtes organisées de manière très festives, chanteurs, déco et... Ma maman a le choix de pleins d'activités et les aides soignantes sont toujours présentes. Un ORPEA qui montre l'exemple a prix défiant toute concurrence. Je pense que l'organisation interne est lié au management et la directrice est foncièrement à l'écoute des patients et des familles. ET promis, je peux vous certifier que je n'ai aucun lien avec avec le groupe ORPEA. Respect à toute l'équipe d'ORPEA Péronne que je trouve au TOP! Sylvie la fille de Jacqueline
Par Noom F. • Résidence Saint Fursy , Péronne