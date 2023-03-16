Ma soeur et moi , nous avons fait rentré notre maman dans cet établissement. Nous avions une appréhension avec tous les " on dit des maisons de retraite " et le caractère de notre maman qui était très solitaire et très renfermé. Mais , à ce jour , toutes les 2 , nous sommes heureuses : Très bel endroit, un très beau cadre de vie , un personnel au top et surtout une maman métamorphosée (joyeuse , heureuse, qui reste rarement dans sa chambre , qui participe aux activités ( même du sport ) . Merci à la directrice ainsi qu à toute son équipe. Bravo !! Ne changez rien ..vous êtes tous et toutes professionnels , accueillants , souriants, à l écoute et très proches aussi bien des résidents que des familles. Nous avons fait le bon choix de l ehpad et nous sommes très heureuses. Merci à toute l.equipe !

Par Chantal D. • Résidence Saint Fursy , Péronne