Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Tour-de-Salvagny
J'ai travaillé au cours de ma carrière dans de nombreux établissements. J ai pu faire quelques remplacements au sein cet établissement Dès mon premier jour de ma série de remplacement , j ai eu la belle surprise de rencontrer du personnel avec de vrais valeurs , respect , écoute , une conscience professionnelle malgres des prises en charges difficiles quelques fois . C'est ainsi dans notre métier de soignant ! Je n'ai aucune attache pour cet établissement , ce message ne m apporte rien , mais je confierais mes proches sans hésitation à cet EHPAD car ils sont vraiment bien bichonner .. les équipes font honneur à notre beau métier malheureusement , l'intégralité des établissements sont touchés par un Manque de personnel , toute spécialité confondue , de nos jours . Malheureusement notre beau métier ne fait plus rêver , mais beaucoup l'aime encore heureusement., Ce qui a de sûre , c est que cette résidence a vraiment une Belle équipe qui prend soin de ses résidents , et peuvent bénéficier d animations incroyables.. merci pour ce super travail . Pour une soignante qui croit en notre beau métier, ça fait du bien de trouver de vrais professionnels comme vous! Pour cela merci Magali Infirmière vacataire
Par Magali G. • Résidence du Champ de Courses , La Tour-de-Salvagny
Je recommande vivement la Résidence du Champ de Courses à La Tour de Salvagny. Il s’agit d’un établissement tout neuf, très spacieux et très confortable, situé dans un cadre très agréable et très calme à côté de l’ancien hippodrome de La Tour de Salvagny. Mais, au-delà de la prestation d’hébergement qui y est excellente, ce qui rend ce lieu vraiment remarquable sont les qualités humaines de son équipe. Mes parents y ont passé 12 et 15 mois respectivement, ce qui m’a donné l’occasion de beaucoup interagir avec le personnel. J’atteste que tous les membres de l’équipe qui s’est occupée de mes parents ont fait preuve d’un niveau d’empathie, de douceur et d’attention que je ne pensais pas trouver dans un tel établissement.
Par Pierre B. • Résidence du Champ de Courses , La Tour-de-Salvagny
J'ai installé ma mère dans cet établissement il y a 3 mois et nous en sommes enchantés : services complets, haut niveau de confort, pratique d'accès pour les visites et berges de Saône à quelques dizaines de mètres ! Je recommande vivement.
Par Marie B. • Résidence du Champ de Courses , La Tour-de-Salvagny
8 mois de présence qui se terminent en avril 2020 Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont occupés de mon mari selon leur rôle, avec professionnalisme, bienveillance, écoute, respect. MERCI À TOUS
Par Liliane F. • Résidence du Champ de Courses , La Tour-de-Salvagny
dans l ensemble très bien personnel et direction à l écoute des familles
Par Francois C. • Résidence du Champ de Courses , La Tour-de-Salvagny