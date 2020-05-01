J'ai travaillé au cours de ma carrière dans de nombreux établissements. J ai pu faire quelques remplacements au sein cet établissement Dès mon premier jour de ma série de remplacement , j ai eu la belle surprise de rencontrer du personnel avec de vrais valeurs , respect , écoute , une conscience professionnelle malgres des prises en charges difficiles quelques fois . C'est ainsi dans notre métier de soignant ! Je n'ai aucune attache pour cet établissement , ce message ne m apporte rien , mais je confierais mes proches sans hésitation à cet EHPAD car ils sont vraiment bien bichonner .. les équipes font honneur à notre beau métier malheureusement , l'intégralité des établissements sont touchés par un Manque de personnel , toute spécialité confondue , de nos jours . Malheureusement notre beau métier ne fait plus rêver , mais beaucoup l'aime encore heureusement., Ce qui a de sûre , c est que cette résidence a vraiment une Belle équipe qui prend soin de ses résidents , et peuvent bénéficier d animations incroyables.. merci pour ce super travail . Pour une soignante qui croit en notre beau métier, ça fait du bien de trouver de vrais professionnels comme vous! Pour cela merci Magali Infirmière vacataire

Par Magali G. • Résidence du Champ de Courses , La Tour-de-Salvagny