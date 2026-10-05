Maisons de retraite et EHPAD à Lyon

Lyon compte 48 maisons de retraite et EHPAD répartis sur les neuf arrondissements de la ville, qui accueillent 1032 résidents. Capitale des Gaules et deuxième pôle hospitalier de France après Paris, la métropole lyonnaise dispose d'un maillage dense de structures d'hébergement pour personnes âgées, des grandes résidences institutionnelles des HCL aux petites unités associatives nichées dans les pentes de la Croix-Rousse. Trouver un établissement adapté pour un proche dans une ville aussi étendue demande de comparer plusieurs critères : localisation par rapport à la famille, statut juridique, tarif mensuel et niveau de médicalisation.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Lyon

Les 48 structures lyonnaises se répartissent de façon assez équilibrée entre les arrondissements, avec une concentration plus marquée dans le 3ème, le 5ème et le 8ème. Le secteur de Monplaisir, Gerland et Montchat regroupe plusieurs grandes résidences, tandis que la Croix-Rousse et Vaise hébergent davantage de petites maisons à taille humaine. Cette diversité géographique aide les familles à choisir une résidence proche du domicile, condition souvent décisive pour maintenir des visites régulières.

Côté statut, l'offre lyonnaise se compose de 28 établissements privés commerciaux, de 22 établissements publics rattachés pour beaucoup aux Hospices Civils de Lyon ou au CCAS, et de 32 structures privées non lucratives portées par des associations comme la Fondation OVE, ALGED ou des congrégations historiques. Cette mixité reflète l'histoire sociale lyonnaise, où les œuvres caritatives et mutualistes ont longtemps complété l'action publique. Pour élargir la recherche au-delà de la ville, les familles peuvent consulter l'offre des Maisons de retraite et EHPAD en Rhône, qui couvre aussi Villeurbanne et la périphérie immédiate.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Lyon

Le prix médian d'un hébergement en EHPAD à Lyon s'établit à 3060 € par mois, ce qui place la métropole légèrement au-dessus de la moyenne nationale (autour de 2200 € en province) mais en retrait par rapport à Paris intra-muros. La fourchette observée va de 1099 € à 5175 € mensuels, écart qui s'explique par le statut de l'établissement, sa localisation et la prestation hôtelière proposée.

Type d'établissement Tarif mensuel moyen Public hospitalier 1900 € à 2400 € Privé associatif 2500 € à 3400 € Privé commercial standard 3200 € à 4200 € Privé haut de gamme (Presqu'île, 6ème) 4500 € à 5175 €

Le tarif affiché correspond au tarif hébergement et couvre la chambre, les repas, le linge plat et l'animation. Il faut y ajouter le tarif dépendance (de 5 à 25 € par jour selon le GIR) et, pour les soins, un forfait pris en charge directement par l'Assurance Maladie. Pour comprendre la composition d'une facture, le dossier Comprendre la facture d'un EHPAD détaille chaque ligne.

Bien choisir son établissement à Lyon

Visiter au moins trois maisons avant de signer un contrat reste la meilleure méthode. Un coup d'œil au hall d'entrée ne suffit pas : il faut prendre le temps de déjeuner sur place si l'établissement le propose, observer l'ambiance dans les espaces communs en milieu d'après-midi, demander à voir une chambre occupée et une chambre libre. Les ratios d'encadrement varient sensiblement, y compris entre deux résidences de même standing.

Quelques questions concrètes à poser lors de la visite :

Quel est le taux d'occupation et la durée moyenne du séjour ?

Combien de soignants sont présents la nuit pour combien de résidents ?

L' unité protégée Alzheimer dispose-t-elle d'un jardin sécurisé ?

dispose-t-elle d'un jardin sécurisé ? Quelle est la politique de l'établissement concernant les sorties, les visites, les animaux de compagnie ?

Le médecin coordonnateur est-il présent à temps plein ?

La proximité d'un service hospitalier compte aussi : à Lyon, les EHPAD du 3ème et du 8ème arrondissement disposent d'un accès rapide à l'hôpital Édouard Herriot, ceux du 4ème de la Croix-Rousse, ceux du 9ème du Centre Hospitalier de la Croix-Rousse. Le dossier Les 12 critères pour choisir un EHPAD reprend point par point la grille de visite recommandée.

Soins et vie quotidienne

Un EHPAD lyonnais accueille en moyenne 60 à 90 résidents avec un GIR moyen pondéré autour de 720, signe d'une dépendance forte. L'équipe soignante associe médecin coordonnateur, infirmiers diplômés d'État, aides-soignants, aides médico-psychologiques et psychologue. La présence d'un kinésithérapeute libéral qui passe plusieurs fois par semaine, d'un ergothérapeute et d'un psychomotricien fait souvent la différence sur la qualité de la prise en charge non médicamenteuse.

Les activités proposées rythment la semaine : ateliers mémoire, gym douce, chant choral, sorties au marché de la Croix-Rousse ou au parc de la Tête d'Or pour les établissements situés à proximité. Plusieurs résidences lyonnaises ont noué des partenariats avec l'Opéra de Lyon ou les musées Gadagne pour des visites adaptées. Les activités intergénérationnelles avec les écoles voisines se développent aussi, notamment dans les structures de la Guillotière et de Vaise.

La restauration est généralement assurée par une cuisine sur place, avec des menus validés par une diététicienne et adaptés aux régimes (diabète, mixé, haché). La possibilité d'inviter un proche à déjeuner ou dîner contre une participation modique reste un signe positif sur la qualité de vie en résidence.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Trois formules coexistent selon les besoins de la personne âgée et de ses aidants. L'hébergement permanent représente le mode d'accueil principal : la personne y vit à demeure, avec sa chambre meublée par ses soins, ses photos, parfois quelques meubles personnels. La signature du contrat de séjour ouvre droit à toutes les prestations de l'établissement.

L'hébergement temporaire autorise un séjour de quelques jours à trois mois consécutifs, dans la limite de 90 jours par an. Cette formule sert souvent de solution de répit pour le conjoint aidant qui part en vacances ou doit être hospitalisé, ou comme transition après une chute pour reprendre confiance avant le retour à domicile. À Lyon, une dizaine d'établissements proposent ce service, à des tarifs comparables au permanent mais avec une facturation à la journée.

L'accueil de jour, ouvert généralement du lundi au vendredi, accueille une personne vivant chez elle pour venir passer une ou plusieurs journées en EHPAD, avec repas, activités et stimulation cognitive. Il soulage les aidants tout en préservant le lien social du résident. Plusieurs structures spécialisées Alzheimer du Rhône proposent ce dispositif, dont le coût journalier reste modéré une fois déduites les aides.

APA, ASH et aides financières à Lyon

Le coût d'un EHPAD effraie beaucoup de familles, mais plusieurs dispositifs allègent la facture. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie en établissement (APA-E) prend en charge tout ou partie du tarif dépendance, après évaluation du GIR par l'équipe médico-sociale. Le ticket modérateur (correspondant au GIR 5-6) reste à la charge du résident. La demande se fait auprès du Département du Rhône, qui instruit le dossier sous deux à trois mois.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) couvre tout ou partie du tarif hébergement quand les ressources de la personne âgée ne suffisent pas. Elle est versée par le Département mais reste subsidiaire : les obligés alimentaires (enfants, parfois petits-enfants) peuvent être sollicités, et l'aide est récupérable sur la succession. Tous les établissements lyonnais ne sont pas conventionnés ASH, point à vérifier avant l'admission si les revenus sont modestes.

Les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF s'appliquent dans les EHPAD conventionnés et peuvent réduire la facture de 100 à 350 € par mois. Une réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance, plafonnée à 10 000 € de dépenses par an, complète le dispositif pour les résidents imposables. Le dossier Toutes les aides financières pour payer un EHPAD détaille les conditions et les démarches pas à pas.

Pour comparer les 48 maisons de retraite et EHPAD lyonnais selon votre budget, le secteur souhaité ou le niveau de médicalisation, consultez les fiches détaillées sur BookingSeniors Lyon. Vous pouvez aussi élargir votre recherche aux communes voisines : Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Oullins, Vénissieux ou Bron, où l'offre complète celle de la métropole avec des tarifs plus accessibles.