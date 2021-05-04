BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Marcy-l'Étoile (69280)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Marcy-l'Étoile

Très bien accueillie durant un stage infirmier. L'ensemble du personnel met un point d'honneur sur l'accueil, l'écoute et la bienveillance. Merci encore à toute l'équipe !

Par Maé D. Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile

J’ai réaliser un stage lors de m’as première année de formation d’infirmier, l’accueil a été sympathique, la direction très présente lors de mon stage et les AS et IDE professionnelle et extrêmement bien veillant.

Par Matthieu B. Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile

personnel attentionné. encadrement a l ecoute des familles

Par Francine J. Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile

Nous venons d'arriver et l'accueil a été professionnel. Rien à dire sur la propreté le personnel et les résidents. Tout est parfait

Par Catherine T. Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile

Résidence magnifique avec une très bonne qualité des soins pour les résidents. Direction dynamique et jeune.

Par Mounia A. Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile

Maisons de retraite / EHPAD proche de Marcy-l'Étoile

Départements proche de de Rhône