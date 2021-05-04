Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Marcy-l'Étoile
Très bien accueillie durant un stage infirmier. L'ensemble du personnel met un point d'honneur sur l'accueil, l'écoute et la bienveillance. Merci encore à toute l'équipe !
Par Maé D. • Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile
J’ai réaliser un stage lors de m’as première année de formation d’infirmier, l’accueil a été sympathique, la direction très présente lors de mon stage et les AS et IDE professionnelle et extrêmement bien veillant.
Par Matthieu B. • Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile
personnel attentionné. encadrement a l ecoute des familles
Par Francine J. • Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile
Nous venons d'arriver et l'accueil a été professionnel. Rien à dire sur la propreté le personnel et les résidents. Tout est parfait
Par Catherine T. • Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile
Résidence magnifique avec une très bonne qualité des soins pour les résidents. Direction dynamique et jeune.
Par Mounia A. • Les Terrasses de l'Etoile , Marcy-l'Étoile