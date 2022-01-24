Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bessenay
Personnel très compétent et accueillant qui s'occupe vraiment bien des résidents.
Par Elisabeth G. • Résidence Irénée , Bessenay
Accueil très humain et chaleureux, personnel bienveillant et disponible…
Par Christiane T. • Résidence Irénée , Bessenay
Bon établissement, très bien géré, et équipes très bienveillantes comme il se fait rare aujourd'hui ...
Par Sophie G. • Résidence Irénée , Bessenay
Ma mère a été chaleureusement accueillie à St Irénée à sa sortie d'hôpital. La directrice Mme Deroche et son équipe ont fait en sorte que ma mère se sente bien alors qu'elle n'était qu'en séjour temporaire. Les chambres sont confortables et meublées avec goût. Le personnel est très aimable et à l'écoute. Je recommande vivement cet établissement
Par Pascale M. • Résidence Irénée , Bessenay
Bonjour Madame Deroche, Tout d’abord j’espère que vous allez bien ainsi que toute votre équipe. Avec retard je tenais à vous adresser tous nos remerciements pour l’accueil que vous nous avez réservé lors de l’entrée de notre maman dans votre établissement. Même si cela a comporté des périodes difficiles, nous avons apprécié la qualité de l’accompagnement de votre équipe tout au long de ces deux dernières années. Transmettez ce message de remerciement à tout le personnel qui a été présent durant le séjour. Vous souhaitant une bonne fin de journée et un excellent week-end. Bien cordialement Christophe Gorrel
Par Christophe G. • Résidence Irénée , Bessenay