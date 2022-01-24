Ma mère a été chaleureusement accueillie à St Irénée à sa sortie d'hôpital. La directrice Mme Deroche et son équipe ont fait en sorte que ma mère se sente bien alors qu'elle n'était qu'en séjour temporaire. Les chambres sont confortables et meublées avec goût. Le personnel est très aimable et à l'écoute. Je recommande vivement cet établissement

Par Pascale M. • Résidence Irénée , Bessenay