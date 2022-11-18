Mon père réside dans cet établissement depuis plus d'un an et il en est très satisfait. Les locaux sont plaisants et bien tenus et surtout l'ambiance est familiale et bienveillante. Des activités sont proposées mais non imposées. Le suivi médical et les soins prodigués sont très sérieux. L'état de santé de mon père ainsi que son autonomie se sont améliorés depuis son entrée après une hospitalisation et un séjour en clinique. La restauration est de qualité, ce qui est très important pour mon père. Je viens souvent déjeuner avec lui en compagnie de quelques amis et nous passons tous de bons moments. Les personnels d'accueil et les soignants sont à l'écoute et de bonne humeur, ce qui rend les visites plutôt agréables dans cette ambiance chaleureuse. En bref on se sent chez soi et à l'aise dans cet établissement aussi bien pour les résidents que pour les familles... A l'étude, un nouveau compagnon à quatre pattes pour venir égayer les lieux et remplacer notre gentille Touna qui nous a quitté il y a quelques temps... Nous sommes plusieurs à l'attendre avec impatience parmi les résidents, le personnel et même les visiteurs ! En conclusion, je suis ravie et rassurée de savoir mon père entouré et choyé en mon absence plutôt que seul chez lui.

Par Claudie N. • Résidence Sainte-Eugénie , Le Soler