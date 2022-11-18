Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Soler
Ma maman est dans cet établissement depuis le 20 mai 2025, elle s’y plaît beaucoup, le personnel est charmant et efficace, on y mange très bien, l’établissement est propre, la direction est à l’écoute et la gouvernante très sympathique et très professionnelle. je suis ravie de voir le visage épanoui et heureux de ma maman depuis son entrée dans cet Ehpad.
Par Christine M. • Résidence Sainte-Eugénie , Le Soler
Etablissement à taille humaine, dans un cadre très agréable, avec un personnel (direction, médical, hôtelier, animation, administration) chaleureux et ouvert
Par Henri C. • Résidence Sainte-Eugénie , Le Soler
Pour ma part mon père y est depuis peu j admire le travail du personnel, car ce n est pas donné à tout le monde de s occuper de personnes malades à ce stade de la maladie les chaises de jardins ne sont pas lustrees mais c convenable chère madame vous pouvez benevolement entretenir le jardin. Nous serons peut-être un jour patients de ces établissements et si nous avons la chance de recevoir un service minimum au lieu de rester seule et bein cet endroit ressemblera à un paradis pour nous.
Par Samia Z. • Résidence Sainte-Eugénie , Le Soler
Mon père réside dans cet établissement depuis plus d'un an et il en est très satisfait. Les locaux sont plaisants et bien tenus et surtout l'ambiance est familiale et bienveillante. Des activités sont proposées mais non imposées. Le suivi médical et les soins prodigués sont très sérieux. L'état de santé de mon père ainsi que son autonomie se sont améliorés depuis son entrée après une hospitalisation et un séjour en clinique. La restauration est de qualité, ce qui est très important pour mon père. Je viens souvent déjeuner avec lui en compagnie de quelques amis et nous passons tous de bons moments. Les personnels d'accueil et les soignants sont à l'écoute et de bonne humeur, ce qui rend les visites plutôt agréables dans cette ambiance chaleureuse. En bref on se sent chez soi et à l'aise dans cet établissement aussi bien pour les résidents que pour les familles... A l'étude, un nouveau compagnon à quatre pattes pour venir égayer les lieux et remplacer notre gentille Touna qui nous a quitté il y a quelques temps... Nous sommes plusieurs à l'attendre avec impatience parmi les résidents, le personnel et même les visiteurs ! En conclusion, je suis ravie et rassurée de savoir mon père entouré et choyé en mon absence plutôt que seul chez lui.
Par Claudie N. • Résidence Sainte-Eugénie , Le Soler
Très belle établissement, qualité des services, ambiance chaleureuse et professionnelle. Prise en charge de qualité merci a vous tous
Par Va V. • Résidence Sainte-Eugénie , Le Soler