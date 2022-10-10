Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Espira-de-l'Agly
PASA : belle qualité relationnelle de l équipe d animation et soin avec les résidents. Chaleureuse ambiance de chant et de danses partagée. un grand moment de joie
Par Raphael L. • Résidence Du Moulin , Espira-de-l'Agly
Je remercie toute l'équipe de la girandière et la directrice pour l'accueil qu'ils ont fait à mon papa . Je recommande cette senorial .
Par Sabine D. • Résidence Du Moulin , Espira-de-l'Agly
Une résidence très agréable avec du personnel dévoué et bienveillant
Par Marc S. • Résidence Du Moulin , Espira-de-l'Agly
Suite au décès de mon Père: Je réitère mes remerciements à tout le personnel de la résidence du Moulin qui a accompagné mon papa pendant presque deux ans. Mon père, M. Labbé vous appréciez beaucoup, vous avez été aux petits soins avec lui, vous êtes tous fantastiques, merci, merci, merci.
Par Tib • Résidence Du Moulin , Espira-de-l'Agly
Mon père a vécu 2 ans dans cet établissement. Je le visitais 2 à 3 fois par semaine donc je peux dire que j'ai pu voir le fonctionnement de cet Ehpad ! Le personnel est au top, beaucoup de gentillesse, d'empathie, chacun a droit à son petit mot gentil au détour d'un couloir ! Les espaces sont propres, bien entretenu, les repas préparés sur place, le parc est magnifique. Les animations ne manquent pas non plus au quotidien et plusieurs fois par an des journées à thème sont organisées (guinguette avec chanteuse, journée brésilienne avec danseuses, découverte culinaires de cuisines étrangères et bien d'autres encore !) Cet établissement fait parti du groupe Orpea, groupe qui a été dans la tourmente à la période où mon père y a été installé.. Comme quoi il ne faut pas généraliser cet établissement est exceptionnel, je le recommande à 100%, mon père y aura vécu les dernières années de sa vie heureux, entouré et il a pu rester sur place jusqu'à son dernier souffle comme il le souhaitait..
Par Mireille L. • Résidence Du Moulin , Espira-de-l'Agly