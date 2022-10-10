Mon père a vécu 2 ans dans cet établissement. Je le visitais 2 à 3 fois par semaine donc je peux dire que j'ai pu voir le fonctionnement de cet Ehpad ! Le personnel est au top, beaucoup de gentillesse, d'empathie, chacun a droit à son petit mot gentil au détour d'un couloir ! Les espaces sont propres, bien entretenu, les repas préparés sur place, le parc est magnifique. Les animations ne manquent pas non plus au quotidien et plusieurs fois par an des journées à thème sont organisées (guinguette avec chanteuse, journée brésilienne avec danseuses, découverte culinaires de cuisines étrangères et bien d'autres encore !) Cet établissement fait parti du groupe Orpea, groupe qui a été dans la tourmente à la période où mon père y a été installé.. Comme quoi il ne faut pas généraliser cet établissement est exceptionnel, je le recommande à 100%, mon père y aura vécu les dernières années de sa vie heureux, entouré et il a pu rester sur place jusqu'à son dernier souffle comme il le souhaitait..

Par Mireille L. • Résidence Du Moulin , Espira-de-l'Agly