Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Latour-Bas-Elne
Ma maman a intégré la résidence Arpavie de Latour Bas Elne début Novembre malheureusement elle nous a quitté ce mois de mars. Je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble du personnel médical et administratif qui l'ont entourée tout le long de son séjour et respecté ses choix. Merci également à la directrice qui est vraiment à l'écoute des résidents et de leur famille. La résidence de Latour Bas Elne est vraiment un lieu de vie et je la recommande.
Par Françoise L. • Residence De La Tour , Latour-Bas-Elne
Comme ce fut difficile de devoir mettre notre papa dans une institution, après 17 mois passes à la résidence de Latour , il s’en est allé, en douceur avec toute la bienveillance, la tendresse d’un personnel tout confondu (soignants, auxiliaires de vie , aides soignants,administratifs, logistiques, encadrement , médical, intendants, cuisiniers, lingère , kinésithérapeutes , animatrice, Direction ) qui au quotidien ont pris soin de lui et de notre maman . Chers tous , Soyez assurés de notre gratitude et affection.
Par Val T. • Residence De La Tour , Latour-Bas-Elne
Ma mère, atteinte de troubles cognitifs, a rejoint l'Ephad Arpavie de la Tour fin juillet. elle y a été très bien accueilli, l'équipe au complet s'est présentée très gentiment avant de l'installer dans une belle chambre au RDC. Elle s'y sentait bien et était toujours accompagnée lorsqu'elle ne se reposait pas dans sa chambre. Malheureusement son coeur a lâché 10 jours plus tard, l'équipe a fait son maximum pour la sauver, mais ma mère avait décidé depuis plusieurs mois qu'elle avait assez vécu, et souhaitait que "ça s'arrête" comme elle disait. Elle nous a donc quitté sereine et très entourée
Par Armelle V. • Residence De La Tour , Latour-Bas-Elne
Un grand merci à toute l'équipe administrative et médicale pour la qualité de vos services données à notre Maman. Accueil, accompagnement au quotidien de Maman et de toute notre famille. Encore merci.
Par Florence L. • Residence De La Tour , Latour-Bas-Elne
une équipe d'une gentillesse et d'un dévouement rares : merci pour avoir pris soin de papa.
Par Stéphane C. • Residence De La Tour , Latour-Bas-Elne