Ma mère, atteinte de troubles cognitifs, a rejoint l'Ephad Arpavie de la Tour fin juillet. elle y a été très bien accueilli, l'équipe au complet s'est présentée très gentiment avant de l'installer dans une belle chambre au RDC. Elle s'y sentait bien et était toujours accompagnée lorsqu'elle ne se reposait pas dans sa chambre. Malheureusement son coeur a lâché 10 jours plus tard, l'équipe a fait son maximum pour la sauver, mais ma mère avait décidé depuis plusieurs mois qu'elle avait assez vécu, et souhaitait que "ça s'arrête" comme elle disait. Elle nous a donc quitté sereine et très entourée

Par Armelle V. • Residence De La Tour , Latour-Bas-Elne